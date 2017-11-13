Прокуратура нашла алкоголиков на крупных предприятиях Ярославля

Ярославль, , 16:44 — REGNUM На ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ОАО «Ярославльводоканал» проверка обнаружила работников, состоящих на учете в ярославской областной клинической наркологической больнице с диагнозами, «препятствующими выполнению возложенных на них должностных обязанностей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратурой региона проведена проверка трудового законодательства в части соблюдения требований к лицам, работающим на опасных производственных объектах города Ярославля.

Согласно трудовому законодательству работники, занятые на работах с вредными или опасными производственными факторами, проходят обязательные медицинские осмотры.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ОАО «Ярославльводоканал» направляли своих сотрудников на осмотры в частные медицинские организации, где работники получали справки о годности к работе на производстве. Но частные медцентры не имеют доступа к базам данных ярославской областной клинической наркологической больницы. И поэтому даже состоящие там на учете могли получить справки.

«Работники не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, при наличии таких медицинских противопоказаний, как алкоголизм, токсикомания, наркомания», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областной прокуратуры Яна Смирнова.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой области, на двух опасных производственных предприятий Ярославля — ОАО «Славнефть — ЯНОС» и ОАО «Ярославльводоканал» — выявлено пять работников, состоящих на учете в ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» с диагнозами, препятствующими выполнению возложенных на них должностных обязанностей.

По результатам проверки прокуратурой области руководству предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений.