Сопредседателем красноярского штаба ОНФ стал представитель студотрядов

Красноярск, , 16:36 — REGNUM Красноярские активисты Общероссийского народного фронта провели региональную конференцию, на которой подготовили общественные предложения для губернатора, подвели итоги работы за 2017 год, а также выбрали нового сопредседателя регионального штаба ОНФ и расширили состав штаба.

Новым сопредседателем стал 24-летний координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе, руководитель студенческих отрядов Красноярского края Владимир Назаров.

«Для меня это большая ответственность и честь. Я благодарен членам регионального штаба ОНФ за такое доверие. Впереди нам всем предстоит серьезная работа», — отметил он.

В ходе региональной конференции ОНФ участники обсудили реализацию проектов Народного фронта.

Так, на интерактивном ресурсе «Карта убитых дорог» в Красноярском крае отмечено более 330 участков дорог (около 157 км), за которые проголосовали почти 9 тыс. человек, из них отремонтирована половина, а часть дорог еще находятся в процессе ремонта.

За 10 месяцев работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Красноярском крае на интерактивной карте свалок отмечено 244 стихийные свалки. Из них полностью ликвидировано 49 свалок, по 195 — проводится работа.

Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» выявили и внесли в «Индекс расточительности» дорогих автомобилей госзакупку Mercedes-Benz V-Class 250 D 4Matic L стоимостью 6,5 млн руб.

Межрегиональной распределительной сетевой компанией Сибири, выявили нарушения при планировании закупок на оснащение перинатального центра в Норильске.

После обращения представителей ОНФ КГБУ «Кодинское лесничество» отменило закупку автомобилей Ford Mondeo за 1,9 млн руб. и пообещало расторгнуть договор на покупку Toyota Land Cruiser 200 Executive (8 C) 2017 года за 5,5 млн руб.

В ближайшее время региональное отделение ОНФ направит в адрес губернатора Красноярского края общественные предложения на 2018 год. Эти предложения являются итогом деятельности региональных рабочих групп ОНФ за прошедший период.

В конференции Народного фронта приняли участие члены регионального штаба ОНФ, активисты и эксперты Народного фронта, представители общественных организаций, СМИ, надзорных органов, главный федеральный инспектор по Красноярскому краю, исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края, мэр Красноярска.