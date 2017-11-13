На конкурс «Образ будущего страны» подано более 10 тысяч заявок

Москва, , 16:23 — REGNUM Завершился прием заявок на конкурс «Образ будущего страны», который был объявлен «Молодежкой ОНФ» 2 октября 2017 года. За это время было получено более семи тысяч заявок в номинации «Эссе» и трех тысяч — в категории «Креатив».

Организаторы конкурса отмечают, что работы поступили из каждого региона страны. Участники описали, каким они видят будущее здравоохранения, образования, экономики и пр. через 15−20 лет. На конкурс поступили фотографии, рисунки, видеоролики, стихи и многое другое.

«Всего мы получили более 10 тысяч работ. Заявки отличаются глубиной мышления, серьезным осмыслением затронутых тем и ответственным подходом. Это означает, что молодежи не все равно, а для нас это самое главное, — рассказал журналистам координатор «Молодежки ОНФ», депутат Госдумы Сергей Боярский, — К 1 декабря мы подведем итоги, и самые достойные попадут на грядущий «Форум Действий». Следите за новостями на нашем сайте и в социальных сетях!».

Победителей определит жюри конкурса, председателем которого является ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

В составе жюри — видные общественные деятели, представители медиа, интернет, образовательной сфер и многие другие.

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