История из волгоградской глубинки: дешёвый скандал или повод для следствия?

Волгоград, , 16:19 — REGNUM Историю про семью, живущую в селе Усть-Погожье Дубовского района Волгоградской области, узнала вся страна. Сюжет о проблемах Зайнаб Рахимовой, живущей 15-летним сыном-инвалидом в нечеловеческих условиях — двухэтажке без отопления, канализации и водоснабжения, вышел на днях на одном из федеральных каналов в новой программе телеведущей Елены Летучей.

Эффект от появления на телеэкранах уже есть. Как призналась сама героиня сюжета, в тот же вечер, когда была снята передача, к ней пришли рабочие и сделали заземление электрического котла, который должен отапливать квартиру. Следом побывали в гостях у жительницы Дубовского района и судебные приставы, сообщившие, что на главу поселения будет заведено уголовное дело, пишет издание V.1.

По словам Рахимовой, с чиновниками она борется уже более двух лет. В 2015 году она обращалась к главе Дубовского района по вопросу воды, однако воз и ныне там — ситуация не поменялась. Писала женщина и Чайке, и Бастрыкину, и Путину.

Сюжет наделал много шума и вызвал неоднозначные реакции. Глава Усть-Погожинского сельского поселения Эмираслан Сулейманов назвал рассказ о сельской семье «лживым шоу». В интервью V.1 он заявил, что большая часть передачи — постановочные сюжеты: подросток, который несет вёдра с водой с другого конца села, хотя рядом с домом есть водопроводная колонка.

«Кроме того, телеведущая утверждает, что у этой семьи нет тепла, мать с сыном, дескать, замерзают. Она уже больше двадцати лет живёт в этом доме, и все это время она жила прекрасно и не замерзала! Да я вас уверяю, у нее условия проживания намного лучше, чем у других жителей села», — сказал Сулейманов, отметив, что в квартире Рахимовой есть два котла — один под дрова и уголь, другой электрический.

При этом, по словам главы, недавно в доме Рахимовой за счёт сельского поселения отремонтировали крышу, а также поменяли в её квартире газовый котёл, но в сюжете об этом не было сказано ни слова. Зато было зачитано решение суда, по которому местную администрацию обязали сделать в доме капитальный ремонт. По признанию сельского главы, возложенные на него обязанности он исполнил лишь частично.

Несостыковки в сюжете нашёл и волгоградский telegram-канал «Канал34». Так, сообщалось, что дом, в который предлагали переселиться женщине с сыном, совсем не овчарня, как утверждает героиня передачи, а вполне добротный по сельским меркам дом, такой же в каких живет большинство жителей села». Подозрительным канал счёл и то, что Зайнаб Рахимова не пользуется очками. Ведь, по словам односельчан, женщина, как и её сын, имеет инвалидность по зрению, причем, второй группы.

«Печально, что Летучая на Первом канале не пытается на самом деле разобраться в ситуации, а … гоняется за дешевым скандалом», — резюмирует «Канал 34».

А вот сами местные жители признаются, что проблема Рахимовой — обычное дело, пишет издание «Волгоград News». Чиновники не бездействуют, они направили запросы в районную администрацию и думу, обратились в вышестоящее руководство, которое никаких действенных мер не предприняло, а виновным в истории с аварийным домом оказался глава сельского поселения.