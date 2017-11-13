Нацполиция прекратила усиленную охрану Киева

Киев, , 16:02 — REGNUM Усиленный режим несения службы сотрудниками Нацполиции в Киеве снят 12 ноября, заявила начальник отдела коммуникации Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, сообщает УНИАН.

По ее словам, режим повышенной готовности для всех полицейский в столице Украины был начат 2 ноября и закончился 12 ноября. Таким образом, усиленное патрулирование украинской столицы правоохранителями продолжалось в течение 10 дней.

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Напомним, усиленный режим несения службы Нацполицией в Киеве ввели после двух резонансных событий: теракта возле здания телеканала «Эспрессо», в результате которого пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, и убийства Амины Окуевой (настоящее имя — Наталья Никифорова).

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Оба инцидента произошли в течение одной недели, что стало поводом для усиления патрульных нарядов полицейских в Киеве. В ходе несения службы в усиленном режиме правоохранители увеличили число нарядов полиции, привлекли большее количество кинологов к работе, а также провели совместные мероприятия с сотрудниками Нацгвардии.

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