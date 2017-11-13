В Петербурге вынесен приговор за убийство чувашского художника

Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 13 ноября огласил приговор по делу об убийстве члена Союза художников, уроженца Чувашии 69-летнего Евграфа Пайманова. Как установлено следствием и судом, убийство в июле 2016 года организовала 20-летняя сиделка, нанятая семьей погибшего, а исполнителем стал несовершеннолетний юноша.

Мотивом преступления названа личная неприязнь сиделки к пожилому мужчине-инвалиду и его супруге, с которыми она совместно проживала, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Злоумышленница уговорила своего несовершеннолетнего знакомого совершить убийство и завладеть принадлежащими жертве денежными средствами и имуществом. Сиделка объяснила будущему киллеру, как добраться до дома потерпевшего, уточнила расположение камер наружного наблюдения, рассказала о том, что мужчина в определенное время ожидает сантехника, и предложила сообщнику представиться помощником сантехника для проникновения в квартиру.

Молодой человек, выполнив указания сообщницы, проник в квартиру дома на Литейном проспекте и нанес жертве множественные удары ногами, металлическим прутом и колюще-режущим предметом. Пожилой мужчина скончался на месте. Затем убийца похитил принадлежащее семье потерпевшего имущество на общую сумму свыше 534 тыс. рублей.

Организатор преступления с целью введения в заблуждение правоохранительных органов лично сообщила об обнаружении тела убитого мужчины.

Суд назначил девушке, организовавшей убийство, наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии общего режима. Исполнителю злодеяния назначено 8 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск вдовы погибшего на общую сумму 3 млн рублей.

Художник Евграф Пайманов писал в реалистической манере, работал в различных жанрах. Работы художника хранятся в российских галереях, музеях и в частных коллекциях.

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