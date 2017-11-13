На Украине пройдет форум национальных меньшинств

Киев, , 15:33 — REGNUM Форум национальных меньшинств состоится на Украине 20 ноября, сообщается на сайте мероприятия.

Согласно сообщению, мероприятие будет проводиться в Киеве. К участию приглашены представители болгарского, венгерского, греческого и других национальных меньшинств. Будут ли участвовать представители русскоязычного населения Украины, не уточняется.

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Отмечается, что причиной проведения форума стала острая негативная реакция на принятый недавно закон на Украине об образовании. Организаторы форума ссылаются на решение Парламентской ассамблеи Совета Европа (ПАСЕ) от 12 октября 2017 года, в котором было выражено беспокойство по поводу принятия нового закона.

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Напомним, новый закон об образовании на Украине отменяет возможность обучения на родном языке для учеников в украинских школах с пятого класса. Польша, Венгрия, Румыния и другие страны Восточной Европы назвали закон «дискриминационным» и потребовали от Украины пересмотреть его.

В случае, если Киев не пойдет на уступки, восточноевропейские страны угрожают закрыть Украине дорогу к евроинтеграции.

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