В медучреждениях Карелии завершен 1-й этап проекта «Бережливая поликлиника»

Петрозаводск, , 15:36 — REGNUM Федеральный проект «Бережливая поликлиника» в Карелии принес свои первые плоды в двух поликлиниках Петрозаводска — взрослой №4 и детской №2. Беречь здесь собираются ресурсы — людей, время пациентов и врачей, пространство, деньги, за счет чего доступность и качество медицинской помощи должны улучшиться, передает 13 ноября корреспондент ИА REGNUM.

По словам главного врача городской поликлиники №4 Ольги Билко, идеология проекта берет свое начало в системе бережливого производства, разработанной в Росатоме, общение со специалистами которого позволило выявить в российских поликлиниках общие проблемы. Например, одной из них является то, что инструменты и материалы зачастую находятся не на своих местах, что вызывает лишние перемещения пациентов и медперсонала поликлиник.

Проект «Бережливой поликлиники» призван преодолеть все основные недостатки. Всего их чуть более десятка. Так, пациенты привыкли, что до поликлиники трудно дозвониться — работники регистратуры вынуждены «разрываться» между телефонными звонками и общением с посетителями. Поэтому в обеих пилотных поликлиниках Петрозаводска появились call-центры с электронной АТС, IP-телефонией. В call-центре отслеживают самые «горячие» часы обращений, время, которое абонент потратил на ожидание ответа, время разговора с пациентом — всё это помогает анализировать работу и исправлять ошибки.

Кроме того, в регистратуре поликлиники №4 появилась электронная система регуляции очередей, как, например, в банках. «Посетитель с талоном А18, пройдите к окну №6» — такую фразу, произнесенную электронным голосом, теперь слышно и в больницах. Кстати, именно нововведения в регистратуре и на входе в поликлинику несколько задержали проект: в Петрозаводске он должен был быть завершен к 1 сентября.

«К 1 сентября выполнены все основные направления проекта, кроме одного: проект «Бережливая поликлиника» подразумевает обязательную реконструкцию входной зоны и регистратуры. Она подразумевает повышение информированности населения, создание более комфортных условий для населения и отдельно для маломобильных граждан. Этот капитальный ремонт у нас задерживался, поэтому полностью открываем проект сегодня», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главврач поликлиники №4 Ольга Билко.

В еще одном подключившемся к проекту медицинском учреждении Петрозаводска — детской поликлинике №2 — выделен внутренний телефон для справок, закуплен терминал для самостоятельной записи к специалистам, создан блок неотложной помощи с отдельным входом, в холле регистратуры установлено электронное табло с расписанием, усовершенствована навигация по зданию, изменен режим работы специалистов.

В обеих поликлиниках Петрозаводска специалистов регистратуры обучили психологи — им рассказали азы бесконфликтного общения с пациентами. Это позволило создать более комфортные условия для граждан: расширить запись на прием, сократить очереди, разделить потоки больных и здоровых детей, сократить бумажный документооборот, а значит — больше времени уделять работе с пациентом.

Во взрослой поликлинике №4 сократилось количество визитов при диспансеризации, улучшена эффективность выписки лекарственных препаратов льготным категориям граждан через врачебную комиссию, успешно работает специально созданный отдельный кабинет неотложной помощи, зона приема анализов перенесена с седьмого этажа на первый (последнему новшеству пациенты особенно рады — ожидание лифта в очереди подчас длилось до восьми минут). Результаты лабораторных исследований в компьютерную информационную систему поликлиники теперь попадают автоматически, выполнен ремонт в зонах ожидания и процедурном кабинете.

«Мы сами очень довольны работой, той красотой, которая появилась в регистратуре. Но это только начало, работа будет продолжаться дальше. Это не обязательно будут какие-то грандиозные ремонты. Например, мы уже видим проблему очередей к узким специалистам хирургического профиля, скажем, к травматологу. Это порой вызвано тем, что приходит больной с травмой — и врачу приходится отвлекаться на него, накладывает лангету, остальные вынуждены ждать. Сейчас мы хотим посмотреть, как можно решить эту проблему, за счет каких наших возможностей, как можно развести людские потоки и так далее, — отметила Ольга Билко. — И люди довольны. Довольны тем, что система электронной регуляции очереди поставлена — и в регистратуре, и в процедурном; тем, что не надо теперь возить анализы на седьмой этаж на лифте и долго ждать; тем, что диспансеризация проходит быстрее».

Все работы по проекту обошлись поликлинике №4 примерно в 20 млн рублей. 8,5 млн на покупку оборудования выделил территориальный фонд ОМС — на эти средства приобретены новый флюорограф, аппарат УЗИ, стоматологическая установка, что также позволило уменьшить очереди. Еще 2,6 млн рублей пожертвовали благотворители. Остальные деньги — текущие расходы поликлиники, предоставленные из фонда обязательного медицинского страхования.

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Напомним, осенью прошлого года проект «Бережливой поликлиники» стартовал в шести учреждениях Ярославля, Калининграда и Севастополя. За четыре месяца в Ярославле удалось повысить полезное время терапевта в два раза, сократить очередь к специалисту — до восьми раз. Проект был признан успешным, и к 2020 году его планируют внедрить во всех федеральных округах с охватом более 200 поликлиник.

В Карелии проект «Бережливая поликлиника» начался в апреле этого года. К пилотным поликлиникам №4 и №2 в столице Карелии присоединились петрозаводская поликлиника № 2, Сегежская больница и больница №1 в городе Костомукша. В июле в проект включили еще 18 медицинских учреждений по всей республике.

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