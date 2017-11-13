В Перми обещают к 2024 году построить крематорий

Пермь, , 15:06 — REGNUM В Перми планируют до 2024 построить крематорий. Уже готов проект концессионного соглашения, а на ноябрь запланирован аукцион, сообщают местные СМИ.

Строительство намерены вести в два этапа. К 2021 году на Восточном кладбище должны появиться административно-бытовой корпус, колумбарные стены вместимостью не менее 5 тысяч ячеек и две кремационные печи, подключены сети коммуникаций, а к 2024 году — колумбарий вместимостью не менее 10 180 ячеек, предполагается приобретение еще одной-двух печей и полное завершение работ по благоустройству территории, сообщает портал business-class.su.

Стоит отметить, что разговоры о строительстве крематория в Перми ведутся уже более десяти лет. В 2013 году власти предприняли попытку строительства. Но работы пришлось приостановить из-за возникших финансовых трудностей. Тогда чиновники отметили, что бюджету не под силу вытянуть реализацию столь значительного проекта и заявили, что необходимы частные вливания. В 2014 году объём частных инвестиций в проект оценивался в 300 млн рублей.

Добавим, что сейчас пермякам приходится отправлять тела усопших родственников отправлять на кремацию в Екатеринбург. В ритуальных службах считают, что крематорий нужен Перми. Кремация позволит разгрузить местные кладбища, где уже не хватает мест. Кроме того, по разным причинам некоторые люди не могут придать земле тело умершего родственника.