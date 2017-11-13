Четвертый срок Сойфера: выборы главы самарской Общественной палаты

Самара, , 15:08 — REGNUM В Самарской области избран председателем Общественной палаты региона. В четвертый раз на эту должность единогласно избран президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, академик РАН, доктор технических наук Виктор Сойфер, сообщает ИА REGNUM.

Заместителями председателя палаты стали генеральный директор ООО «Культурная инициатива» Павел Покровский, экс-губернатор и советник ректората Самарского экономического университета Константин Титов и ректор Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» Вадим Чумак.

«Нужно продолжать развивать взаимодействие с различными общественными структурами, в том числе общественными советами при органах исполнительной власти и общественными советами, созданными в муниципальных образованиях, общественными советами микрорайонов. А также, безусловно, с Общественной палатой России, по многим направлениям наша палата имеет наработки, которые могут быть полезны для нее, — отметил Сойфер. — В предыдущие года областная Общественная палата набрала хорошие обороты, и надеюсь, что этот ритм в работе будет сохранен. Все, что мы делаем, делается для людей, для жителей нашего региона».

На первом пленарном заседании Общественной палаты определили персональный состав одиннадцати профильных комиссий.

Комиссию по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК возглавил Виктор Полянский; комиссию по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства — Валерий Фомичев; комиссию по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству — Виктор Часовских; комиссию по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности — Павел Покровский; комиссию по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту — Андрей Золотарев; комиссию по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов — Светлана Полдамасова; комиссию по вопросам образования и науки — Вадим Чумак; комиссию по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений — Дмитрий Камынин; комиссию по охране окружающей среды и экологической безопасности — Юрий Астахов; комиссию по вопросам сельского хозяйства и продовольствия — Леон Ковальский; комиссию по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами — Галина Гусарова.

«Таким образом, сформирован совет Общественной палаты Самарской области, который состоит из председателя, его заместителей, председателей комиссий и члена Общественной палаты РФ от Общественной палаты Самарской области (областную палату в действующем составе ОП РФ представляет протоиерей Дмитрий Лескин). Предполагается, что до конца года пройдут первые организационные заседания профильных комиссий, в ходе которых будут сформированы планы работы на первое полугодие 2018 года», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября назначенный врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с председателем Общественной палаты региона Виктором Сойфером, на которой предложил ему возглавить общественный орган. По словам главы региона, новому составу областной необходимо уделить особое внимание мерам социальной поддержки граждан. Азаров обсудил с Сойфером отмену антисоциального пакета для пенсионеров и льготников, который был введен экс-губернатором Николаем Меркушкиным.

Читайте также: Самарские власти частично вернули льготы ветеранам и пенсионерам