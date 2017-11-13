В Армении бастующие студенты обещают сюрпризы

Ереван, , 14:30 — REGNUM Студенты Ереванского государственного университета, объявившие забастовку против отмены отсрочки от воинской службы, сегодня, 13 ноября, провели очередное шествие и небольшой митинг.

Член инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян зачитал заявление бастующих, в котором, в частности, отмечено, что они осуждают проведение поспешного внеочередного заседания постоянной комиссии парламента Армении по обороне, национальной безопасности и внутренним делам 10 ноября, «с подозрительным кворумом и подозрительной легитимностью, вынесение положительного заключения по спорным законопроектам».

«Мы считаем, что такое поведение не подобает парламентской комиссии в парламентской республике», — отметил Петросян.

«До сих пор мы пробовали использовать все возможные методы мирной и цивилизованной законной борьбы, но подобные шаги властей подрывают достижение согласия между сторонами», — сказал Петросян, пообещав, что до 16 ноября можно ждать сюрпризов в виде различных акций. По словам Петросяна, предстоящие акции будут прокомментированы после их реализации.

Вечером 10 ноября студенты собрались у здания парламента, чтобы принять участие в обсуждении спорного законопроекта в постоянной комиссии парламента Армении по обороне, национальной безопасности и внутренним делам, однако заседание было отменено из-за отсутствия кворума. Уже ближе к ночи было созвано новое заседание и законопроект с положительным заключением вынесен на рассмотрение ближайшей четырехдневки Национального Собрания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября парламент Армении принял в первом чтении проект закона «О военной службе и статусе военнослужащего». Согласно законопроекту, отсрочку от службы в армии получат лишь те граждане, которые заключат контракт с министерством обороны, обязуясь в ходе учебы пройти военную подготовку, а после окончания учебы пройти военную службу в месте и на условиях, указанных министерством обороны, причем служить они будут уже не два, а три года. В противном случае, когда им исполнится 18 лет, они будут призваны в армию сроком на два года. Министерство в свою очередь обязуется платить за учёбу студента, а по окончании присвоить ему звание лейтенанта, что позволит получать офицерскую зарплату во время службы.

9 ноября представители протестующих студентов встретились с премьер-министром Кареном Карапетяном, министром образования и науки Левоном Мкртчяном и министром обороны Вигеном Саркисяним. Последний, в частности, заявил, что если кто-то считает, что есть категория граждан, которые не должны служить, он с этим принципиально не согласен.

«Никакой протест или забастовка не убедят меня в обратном», — подчеркнул глава Минобороны Армении.

После встречи студенты заявили, что не удовлетворены ее результатами и продолжат акции протеста.

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