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Клип группы «Ленинград» получил премию UK Music Video Awards

Общество

9 ноября группа «Ленинград» выпустила свой новый клип «Вояж»

Лондон, 13 ноября 2017, 14:20 — REGNUM  Обладателем престижной премии UK Music Video Awards в номинации «Лучшие визуальные эффекты» стал видеоклип «Кольщик» российской музыкальный группы «Ленинград». Об этом сообщается на сайте премии.

Российский коллектив в данной номинации опередил исполнительницу Jain (Франция), дуэт Royal Blood (Великобритания) и инди-рок группу Arcade Fire (Канада).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября группа «Ленинград» выпустила свой новый клип «Вояж». Видеозапись была опубликована на официальном канале группы в видеохостинге YouTube.

Клип группы содержит сцены концентрированного насилия и различных форм антисоциального поведения. Слова песни содержат ненормативную лексику.

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