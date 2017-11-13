Клип группы «Ленинград» получил премию UK Music Video Awards

Лондон, , 14:20 — REGNUM Обладателем престижной премии UK Music Video Awards в номинации «Лучшие визуальные эффекты» стал видеоклип «Кольщик» российской музыкальный группы «Ленинград». Об этом сообщается на сайте премии.

Российский коллектив в данной номинации опередил исполнительницу Jain (Франция), дуэт Royal Blood (Великобритания) и инди-рок группу Arcade Fire (Канада).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября группа «Ленинград» выпустила свой новый клип «Вояж». Видеозапись была опубликована на официальном канале группы в видеохостинге YouTube.

Клип группы содержит сцены концентрированного насилия и различных форм антисоциального поведения. Слова песни содержат ненормативную лексику.

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