Гей-актер из «Стартрека» заявил, что его атаковали «русские тролли»

Лос-Анджелес, США, , 14:08 — REGNUM Обсуждение секс-скандала с участием американского актера Джорджа Такеи, известного по роли Хикару Сулу в сериале «Звездный путь», началось после того, как в дело вмешались русские интернет-тролли, заявил 12 ноября актер у себя в Twitter.

Такеи является открытым геем, поэтому связал происходящее с тем, что критически относился к политике президента России Владимира Путина в отношении ЛГБТ-сообщества.

«Когда я начал критиковать политику Путина в отношении ЛГБТ, мою страницу Facebook атаковали русские боты, поэтому мы были вынуждены предпринять специальные меры и забанить весь трафик, исходящий из России», — заявил актер.

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К своему сообщению Такеи приложил инфографику с возросшим в 200 раз количеством упоминаний его имени в социальных сетях. По его словам, такой резкий рост был связан с тем, что российские боты начали раскручивать секс-скандал, в котором был замешан актер.

«Очевидно, что меня хотят запугать и заставить молчать, но я не боюсь, друзья. Я не поддамся этому», — написал он.

Вскоре Такеи удалил данные сообщения, однако пользователи соцсетей успели сделать скриншоты.

Упоминаемый секс-скандал разгорелся после того, как актер Скотт Брантон заявил, что подвергся сексуальному насилию со стороны Такеи в его доме в 1981 году. Данные обвинения актер отверг, сославшись на то, что событий «просто не было» и он «сломал мозг», пытаясь вспомнить, знает он вообще Брантона.

Отметим, что это еще один громкий скандал в США, связанный с сексуальными домогательствами. Ранее в сексуальном насилии были обвинены голливудский актер Кевин Спейси и продюсер Харви Вайнштейн.

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