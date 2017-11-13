«Белоруссия — без квалифицированных кадров?»: отказ от гимназий

Минск, , 16:17 — REGNUM В ближайшем будущем в Белоруссии может в корне измениться среднее образование, а именно: школы и гимназии планируют уровнять по программам обучения. Однако вряд ли таким образом получится решить проблему социальной справедливости, скорее могут появиться новые. Например, снижение квалификации как учеников, так и преподавателей. Об этом сегодня, 13 ноября, заявила автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

«Вряд ли прекращение гимназических программ решит проблему с социальной справедливостью, разным уровнем школ (бывшие гимназии все равно окажутся по уровню выше, чем «обычные» школы), широким распространением репетиторства и коррупцией в системе образования. Но оно поставит новые проблемы: обучение особо одаренных, да и просто талантливых и заинтересованных детей, обучение дисциплинам, где важен ранний старт (например, иностранным языкам). А также проблему трудоустройства «избыточных» педагогов, часы преподавания которых будут радикально сокращены. Унификация программ планируется по нижнему уровню обычной школы, а не по верхнему гимназическому, что повлечет снижение квалификации и мотивации сильных педагогов, «оставшихся не у дел», — отметила эксперт.

Она также обратила внимание на то, что в России такая унификация действует с 1 сентября 2017 года в Москве, где она проведена на фоне укрупнения образовательных учреждений. Однако здесь пока речь идет только о смене названия, а не об отказе от углубленных программ. По словам директора столичной школы №1561 Валерия Пазынина, это «стремление предоставить всем школам Москвы те же возможности, что были у лицеев и гимназий», причем решение о таком уравнивании было принято еще несколько лет назад, так как до сих пор как дань традиции сохранялись лишь названия. Как подчеркнула Шарова, о позитивных результатах этого нововведения у нас говорить пока рано.

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Напомним, что еще в августе этого года министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что необходимо ужесточить требования к качеству образования в гимназиях с учетом профилизаций. Причем, по совам министра, поступление ребенка в гимназию сегодня обусловлено не его желанием, а амбициями родителей, а обычные общеобразовательные школы имеют «такое же право на дальнейшее обучение одаренных учащихся». Также заместитель председателя постоянной комиссии палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Анатолий Глаз отмечал, что гимназии и общеобразовательные лицеи в Белоруссии необходимо упразднить.

В конце октября министерство образования Белоруссии объявило об идее уравнивания школ и гимназий по программам обучения. Однако решили «подтягивать» не общеобразовательные школы до уровня гимназий, а наоборот, уровень образования в гимназиях уровнять по нижнему уровню. Игорь Карпенко объяснил такую инициативу желанием сделать образование «равнодоступным», не создавать «некую элиту» и не превращать поступление детей в гимназии в «соревнование кошельков родителей».

Такая неоднозначная позиция главы белорусского министерства образования взволновала общество в республике. Депутаты тоже не обошли эту тему стороной. Так, 29 ноября планируется провести парламентские слушания на тему «Национальная система образования: состояние и пути совершенствования законодательного регулирования». В частности, председатель комиссии по образованию, культуре и науке палаты представителей Игорь Марзалюк отметил, что избавляться от гимназий нельзя. Необходимо обычную школу подтягивать до уровня гимназий, а не наоборот, если же гимназия не соответствует своему уровню, то ее не должно быть, подчеркнул чиновник.

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