Новосибирские дольщики недовольны, что Боярский займётся защитой их прав

Новосибирск, , 14:04 — REGNUM Назначение Сергея Боярского председателем правительственной комиссии по вопросам защиты прав дольщиков Новосибирской области идёт вразрез с неоднократным требованием инициативных групп долгостроев об его отставке, считает член комитета солидарных действий Сергей Крупенько.

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Как подчеркнул Крупенько в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, инициативные группы, в том числе объединившиеся в Союз долгостроев Новосибирска, связывают именно с Боярским как возникновение проблемы долгостроев, так и отсутствие нормального диалога между протестующими пострадавшими гражданами и органами власти.

«Показательным стало выступление Сергея Боярского на слушаниях в Государственной думе 3 июля 2017 года, где он прокомментировал выступление представителя участников строительства дома по ул. Тульская, 80−82 Виталия Грибанова. Боярский заявил тогда, что с голодавшими инвесторами Тульской якобы уже подписано соглашение. Однако, это была откровенная дезинформация. В последние месяцы у инициативных групп к министру строительства Боярскому были большие претензии в связи с содержанием так называемых «дорожных карт» по проблемным объектам. Из составленных «карт» пострадавшие граждане так и не могут понять до сих пор ни схем, ни инвесторов, ни сроков завершения строительства. Необходимо отметить и тот очевидный факт, что назначение Боярского на должность председателя комиссии по вопросам дольщиков произошло до встречи врио губернатора Новосибирской области с инициативными группами обманутых дольщиков, что не добавляет очков в пользу Андрея Травникова, с которым дольщики связывают надежды на скорейшее решение их проблем», — отметил Сергей Крупенко, рассказав, что пострадавшие дольщики и инвесторы Новосибирской области вновь запланировали митинг, который состоится 18 ноября. И на очередной акции протеста вновь будет выдвинуто требование отправить в отставку Сергея Боярского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о смене руководителя комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов дольщиков при правительстве региона. Вместо заместителя губернатора Сергея Сёмки этот пост занял министр строительства области Сергей Боярский, которого не так давно новосибирские дольщики просили снять с должности.