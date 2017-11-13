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Новосибирские дольщики недовольны, что Боярский займётся защитой их прав

Общество

Новосибирские дольщики неоднократно требовали отставки министра строительства региона, но вместо этого Сергея Боярского назначили руководителем комиссии при правительстве региона по вопросам защиты прав и законных интересов дольщиков

Новосибирск, 13 ноября 2017, 14:04 — REGNUM  Назначение Сергея Боярского председателем правительственной комиссии по вопросам защиты прав дольщиков Новосибирской области идёт вразрез с неоднократным требованием инициативных групп долгостроев об его отставке, считает член комитета солидарных действий Сергей Крупенько.

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Как подчеркнул Крупенько в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, инициативные группы, в том числе объединившиеся в Союз долгостроев Новосибирска, связывают именно с Боярским как возникновение проблемы долгостроев, так и отсутствие нормального диалога между протестующими пострадавшими гражданами и органами власти.

«Показательным стало выступление Сергея Боярского на слушаниях в Государственной думе 3 июля 2017 года, где он прокомментировал выступление представителя участников строительства дома по ул. Тульская, 80−82 Виталия Грибанова. Боярский заявил тогда, что с голодавшими инвесторами Тульской якобы уже подписано соглашение. Однако, это была откровенная дезинформация. В последние месяцы у инициативных групп к министру строительства Боярскому были большие претензии в связи с содержанием так называемых «дорожных карт» по проблемным объектам. Из составленных «карт» пострадавшие граждане так и не могут понять до сих пор ни схем, ни инвесторов, ни сроков завершения строительства. Необходимо отметить и тот очевидный факт, что назначение Боярского на должность председателя комиссии по вопросам дольщиков произошло до встречи врио губернатора Новосибирской области с инициативными группами обманутых дольщиков, что не добавляет очков в пользу Андрея Травникова, с которым дольщики связывают надежды на скорейшее решение их проблем», — отметил Сергей Крупенко, рассказав, что пострадавшие дольщики и инвесторы Новосибирской области вновь запланировали митинг, который состоится 18 ноября. И на очередной акции протеста вновь будет выдвинуто требование отправить в отставку Сергея Боярского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о смене руководителя комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов дольщиков при правительстве региона. Вместо заместителя губернатора Сергея Сёмки этот пост занял министр строительства области Сергей Боярский, которого не так давно новосибирские дольщики просили снять с должности.

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