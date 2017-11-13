В РФ предприятия, где трудятся слепые, оказались под угрозой исчезновения

Москва, , 14:00 — REGNUM Почти все предприятия Кемеровской области, которые были местом трудоустройства незрячих, на данный момент находятся в тяжелом состоянии или на грани банкротства. Об этом 13 ноября заявил вице-президент «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» Владимир Сипкин, выступая на круглом столе в Общественной палате РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В нашей организации состоит 210 тыс. членов, — отметил он. — Отделения ВОС есть в 75 регионах. На 158 наших предприятиях трудоустроены 7 187 инвалидов, хотя в 1991 году было 52 800 рабочих мест. У нас также есть 10 культурных центров, которые финансируются за счёт бюджета ВОС».

При этом он напомнил, что трудовая реабилитация — это высшая степень адаптации инвалида в обществе.

«Сегодня мы находимся в тяжелейшем положении, — пожаловался Сипкин. — Нам выделяется 669 млн рублей в год на поддержку ВОС. Мы тратим 300 млн на то, чтобы поддержать наши 158 предприятий. Латаем там, где только можно. Появляются варианты банкротств тех предприятий, которые находятся в тяжёлом состоянии. Это почти все предприятия Кемеровской области. Нам говорят: «Найдите другую форму собственности». Такое предложение в частности поступило от замгубернатора Кемеровской области».

Кроме того, он обратил внимание на непростую ситуацию с крымскими предприятиями.

«Нам их передали в собственность, — пояснил Сипкин. — Было соответствующее решение Медведева в 2014 году. Но оказалось, что земельный кодекс предполагает только аренду и выкуп. Аренду мы посчитали, и выяснилось, что для трех предприятий Крыма она составит 10 млн рублей в год. Однако все эти здания строили мы. Они с 1946 года были в собственности ВОС, до вхождения Крыма в состав Украины. Теперь же их нужно модернизировать и вооружать. Иначе от них ничего не останется».

Напомним, что в России насчитывается около 240 тыс. инвалидов по зрению, а последние данные говорят о том, что почти 5 млн человек в РФ имеют различные проблемы с органами зрения. По данным Международного агентства по профилактике слепоты, всего в мире от проблем, связанных со зрением, страдают около 285 млн человек. Подавляющее большинство их проживает в странах с низким уровнем жизни. В РФ около 103 тысяч человек абсолютно слепые.

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