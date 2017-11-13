Ивановцы претендуют на звание «Студент года – 2017»

Иваново, , 13:17 — REGNUM В финале всероссийского конкурса «Студент года — 2017» примут участие семь представителей Ивановской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Премия учреждена Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки Российской Федерации. 10 ноября в регионе наградили победителей регионального этапа конкурса.

В этом году для участия в региональном этапе премии студентами организаций высшего и среднего профессионального образования Ивановской области поданы 47 заявок. Жюри оценивало научную, творческую, спортивную и общественную деятельность студентов, участие в общественных проектах, победы в творческих конкурсах, соревнованиях. 12 победителей первого — регионального этапа — были рекомендованы к участию во втором — всероссийском заочном этапе.

В результате членами экспертного совета были отобраны семь студентов, которые представят регион в финале премии. Это — студентка Ивановского государственного химико-технологического университета Зоя Сафарова в номинации «Спортсмен года образовательных организаций высшего образования»; студент Шуйского филиала Ивановского промышленно-экономического колледжа Сергей Абрамов в номинации «Спортсмен года профессиональных образовательных организаций»; студентка Ивановского государственного энергетического университета им. В.И. Ленина Анна Марфутина в номинации «Журналист года образовательных организаций высшего образования»; студентка Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Яна Недвига в номинации «Общественник года образовательных организаций высшего образования»; студентка Ивановского государственного энергетического университета им. В. И. Ленина Ксения Красовская в номинации «Студенческий лидер года образовательных организаций высшего образования»; студент Шуйского технологического колледжа Ростислав Шашкин в номинации «Студенческий лидер года профессиональных образовательных организаций»; студент Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина Александр Гущин в номинации «Гран-при Студент года профессиональных образовательных организаций».

Финал национальной премии пройдет с 15 по 18 ноября в Симферополе.

Организаторами регионального этапа конкурса выступили департамент молодежной политики и спорта Ивановской области, департамент образования Ивановской области, Ивановская областная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».