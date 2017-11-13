Дагестан ждет перемен: протесты на площади и личные встречи с Васильевым

Махачкала, , 13:17 — REGNUM Жители Дагестана требуют решения своих проблем: одни на личном приеме, другие на площади. Во время первого для нового главы республики приема граждан, который провел в рамках Единого дня приема 11 ноября врио главы Дагестана Владимир Васильев, ему пришлось решать проблемы незавершенного строительства спортивного зала в селе Куштиль и строительства разрушенного селем моста на автодороге Нижний Дженгутай — Доргели.

Также жители региона обратились с просьбой об оказании содействия в ремонте крыши сгоревшего дома и в решении вопроса о прекращении незаконного строительства многоэтажки в Махачкале, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе главы региона. К встрече с гражданами Васильев подошел, основательно подготовившись, их просьбы он тут же переадресовывал присутствовавшим на приеме членам правительства и руководителям администраций муниципалитетов.

Так, врио вице-премьера — министр экономики и территориального развития региона Раюдин Юсуфов получил поручение предусмотреть необходимые средства в республиканском бюджете на 2018 год на завершение строительства спортивного зала в селе Куштиль. Тот пообещал, что уже к новому учебному году объект будет завершен. Руководителю агентства по дорожному хозяйству РД Загиду Хучбарову было поручено проконтролировать ход строительства моста на первом километре автодороги Нижний Дженгутай — Доргели, который был разрушен в результате схода селя. Чиновник пообещал, что мост будет сдан в эксплуатацию к 15 марта 2018 года.

«Коллеги, если моста не будет, то кто-то из нас потеряет работу. Договорились?» — предупредил Владимир Васильев.

Так же строго он пообещал разобраться с теми, кто допустил незаконное выделение земли в городе Махачкале для строительства пятиэтажного дома по улице Азиза Алиева. По словам мэра столицы Мусы Мусаева, руководство города совместно с представителями минстроя РД уже изучили ситуацию и разрешение на строительство отменено.

«Я предупреждаю коллег: либо будет наведен порядок, либо я приму кадровые решения. Мы хотим защитить права граждан и сделаем все для этого», — подчеркнул Васильев.

На нового руководителя Дагестана рассчитывают в решении своих проблем и погорельцы из селения Мокок. Однако они свой протест по поводу невыплат положенных им компенсаций за утраченное жилье высказывают на центральной площади Махачкалы, добиваясь встречи с Владимиром Васильевым. О том, что сегодня, 13 ноября, около 50 сельчан вышли на пикет, пишет «Черновик».

В руках у митингующих плакаты: «Год и три месяца в ожидании без жилья и имущества. Отдайте нам компенсацию!», «Погорельцы села Мокок ждут действий от властей. Страна, ты где? Погорельцы в беде!»

Люди заявляют, что они больше года с момента пожара, произошедшего у них в селе, не могут получить положенные им денежные выплаты. Причина, по данным издания, в том, что якобы МВД Дагестана не подтверждает списки погорельцев, число которых достигает около 380 человек.

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В годовщину пожара в августе 2017 года около 200 мококцев уже выходили на акцию протеста. Они пригрозили голодовкой, если не получат компенсации в течение месяца. Однако тогда по просьбе чиновников это намерение погорельцев было отсрочено, пишет «Кавказский узел».

Сегодня утром к протестующим вышел представитель органов власти и пояснил, что в данный момент врио главы Дагестана проводит совещание, после которого инициативную группу пропустят внутрь Белого дома.

Ищут справедливости сегодня на площади и жители Бабаюртовского района. Причиной их недовольства стали нерешенные социальные проблемы — отсутствие дорог, газо‑ и водоснабжения.

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Напомним, новый руководитель Дагестана Владимир Васильев был назначен президентом РФ Владимиром Путиным 3 октября 2017 года. На этом посту бывший вице-спикер Госдумы РФ сменил Рамазана Абдулатипова, который был главой Дагестана с 2013 года.