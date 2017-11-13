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В Ярославле на Дне полиции исполнили гимн «Боже, царя храни»

Общество

Его исполнил ансамбль «Золотые погоны»

В Ярославле на Дне полиции исполнили гимн «Боже, царя храни»
Иллюстрация: Yarregion.ru
Праздничный концерт

Ярославль, 13 ноября 2017, 13:06 — REGNUM  В ярославском театре юного зрителя, где полиция отмечала день сотрудника органов внутренних дел, исполнили гимн Российской империи «Боже, царя храни». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

10 ноября сотрудники ярославской полиции в присутствии губернатора Ярославской области отмечали свой профессиональный праздник. Дмитрий Миронов вручил сотрудникам правоохранительных органов государственные и региональные награды.

Также ведомственные награды сотрудникам в этот день вручил начальник управления МВД России по Ярославской области Николай Трифонов. Были присуждены и очередные звания. Ряд полицейских отмечены благодарственными письмами Ярославской областной думы. Торжественное мероприятие завершил праздничный концерт. На этом концерте, наряду с гимном России, современными и советскими хитами, прозвучал гимн Российской империи «Боже, царя храни», который исполнил ансамбль УМВД по Ярославской области «Золотые погоны».

«Мы готовимся в следующем году отмечать 300-летие полиции и поэтому считаем, что старые, дореволюционные песни тоже имеют право на исполнение», — сказали корреспонденту ИА REGNUM сотрудники полиции.

Присутствующие отметили, что во время исполнения гимна империи сотрудники полиции с мест не вставали и слушали его как обычную песню.

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