Арестованные автомобили осужденного экс-мэра Рыбинска колесят по стране

Рыбинск, Ярославская область, , 13:05 — REGNUM Находящийся в колонии строго режима экс-мэр Рыбинска Ярославской области Юрий Ласточкин получает штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.

Мистики здесь нет. Два автомобиля, принадлежащие Ласточкину, приставы до сих пор не могут найти. По приговору суда бывший мэр должен выплатить государству 140 млн рублей. Согласно закону, штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные автоматическими средствами, выписываются на владельца транспортного средства.

«Мы описали имущества Юрия Ласточкина, среди него по документам числится две иномарки: «Toyota Land Cruiser 200», 2012 года выпуска, и «Toyota FJ Cruiser» 2006 года выпуска. Но мы не можем установить их местонахождение, и кто ими пользуется. Как только приставы, осуществляющие розыск, установят их местоположение, они будут изъяты. По этим автомобилям приходили штрафы из Чувашии, Нижегородской области и Краснодара. У нас раньше фиксировались отказы по уплате этих штрафов. Думали, что это старые штрафы, и просто почта долго доставляла уведомления. Теперь мы понимаем, что машины находятся в этих краях, а, значит, надо искать их там», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь управления федеральной службы судебных приставов по Ярославской области Екатерина Пиунова.

Ярославские судебные приставы собираются направить своим коллегам в тех регионах, где были обнаружены автомобили Юрия Ласточкина, «ориентировку» на арестованные иномарки.

Интересно, что на домашний адрес Ласточкина до сих пор приходят приглашения из отдела судебных приставов по Рыбинску № 1 и Рыбинскому района. Последний раз судебный пристав Ольга Самородова просила осужденного мэра прибыть в участок 17 октября 2017 года и оплатить 500 рублей штрафа на нарушении правил дорожного движения. Этот документ был опубликован в социальных сетях.

Рыбинский городской суд в сентябре 2015 года приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима отстраненного от должности мэра Рыбинска Юрия Ласточкина за получение взятки. Сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы.