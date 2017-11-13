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Суд заочно арестовал экс-владельца Черкизовского рынка

Общество

Исмаилову предъявлены обвинения в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц

Москва, 13 ноября 2017, 13:03 — REGNUM  Бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов заочно арестован Басманным районным судом Москвы по делу о двойном убийстве, сообщает 13 ноября telegram-канал Mash.

Исмаилову, по сообщениям СМИ, предъявлены обвинения по п. «а», «ж», «д» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц). В случае, если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Сообщается, что адвокат Марина Русакова, представляющая интересы экс-владельца Черкизовского рынка, уже обжаловала решение суда о заочном аресте бизнесмена.

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Как ранее писало ИА REGNUM, руководитель группы АСТ (строительный, гостиничный, ювелирный, ресторанный, издательский бизнес, зарегистрирована в 1989 году) Исмаилов в декабре 2015 года по решению Арбитражного суда Московской области был признан банкротом.

В марте 2017 года бизнесмен вновь был признан банкротом решением той же инстанции.

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