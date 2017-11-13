Прикамью обещают природный парк

Пермь, , 13:08 — REGNUM В Пермском крае в 2018 году может появиться первый природный парк. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации, Положение о первом в Пермском крае природном парке «Пермский» согласован Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Предполагается, что постановление Правительства Пермского края «О природном парке «Пермский» может быть согласовано и подписано до конца 2017 года.

Проект природного парка предусматривает создание природоохранной территории в Красновишерском, Горнозаводскоом, Лысьвенском, Чусовском, Гремячинском муниципальных районах. Парк объединит 33 существующих особо охраняемых природных территории (ООПТ), таких как Каменный город, Большое бревно, Столбы, Разбойник. Глухие камни, Ветлан, Говорливый, расположенных в долинах рек Усьва, Чусовая, Вишера. Общая площадь составит 124 821 га.

Цель создания природного парка — сохранение уникальных и типичных экологических и культурных объектов и развитие рекреационного потенциала долин рек Усьва, Чусовая, Вишера. В минприрподы Прикамья отметили, что создание природного парка приурочено к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации в 2017 году.

По словам главы министерства природных ресурсов региона Дмитрия Килейко, реализация проекта предполагает развитие природного или экологического туризма. Но, чтобы привлечь туристов, в том числе и иностранных, необходимо создать условия: обеспечить инфраструктуру и сервис. Кроме дорожного строительства и ремонта, инфраструктурных изменений потребуются профессиональные гиды, организаторы, экологи, привлечение общественных организаций и ресурсов промышленных предприятий на местах, поддержка государства.

В проект бюджета Прикамья на 2018−2020 годы заложено 158,6 млн рублей для создания туристического кластера и природного парка. Оба будут носить название «Пермский» и начнут работать в 2018 году, сообщает издание «Коммерсантъ».

Согласно постановления правительства края в реестр расходных обязательств Пермского края на 2017−2019 годы включены расходы на создание и обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция природного парка Пермского края» в размере 14 208,2 тыс. рублей на 2018 год, в том числе на оплату труда 6988,5 тыс. рублей, 9165,5 тыс. рублей на 2019 год, в том числе на оплату труда 6988,5 тыс. рублей.

На приобретение имущества, необходимого для создания первого природного парка, в бюджете заложено около 5 млн рублей. Новый туристический кластер «Пермский» объединит все профильные объекты на территории региона. Для его создания в краевом бюджете заложено 13,4 млн рублей (4,5 млн — в 2018 году, 4,4 млн — в 2019 году и 4,5 млн — в 2020 году). Средства будут использованы на историко-культурные и социологические исследования, паспортизацию, навигацию и создание брендбука по определённым стратегическим маршрутам.

На развитие инфраструктуры туристического кластера до 2020 года выделят 42,9 млн рублей, на продвижение проекта — 87,8 млн рублей.

На территории будущего парка протекает семь рек: Усьва, Чусовая, Поныш, Кумыш, Вишера, Улс, Велс. Наиболее характерная особенность рек — множество обнажений горных пород, преимущественно палеозойского возраста, ряд из которых выступают в качестве эталонных геологических обнажений. Кроме этого, нередко скалы являются место обитания видов растений и животных, относимых к категориям редких и исчезающих.

К особо ценным скалам относится более 30 объектов. В настоящее время практически все они имеют статус памятников природы регионального значения. Особое значение имеет памятник природы «Каменный город» — сложенная мелкозернистыми кварциевыми песчаниками вершина хребта Рудянской спой (Усьвинский участок).

Кроме этого, на территории парка расположено несколько карстовых пещер. Их максимальное число приурочено к памятнику природы «Сухой лог», который отнесен к Усьвинскому участку природного парка. А в долине реки Чусовая, в 15 км выше по течению от г Чусовой находится уникальный мощный карстовый воклюз — Голубое озеро.

Из общего списка флоры природного парка, который насчитывает 578 видов сосудистых растений, принадлежащих к 86 семействам, 37 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации и Пермского края.

Фаунистический список насчитывает более 30 видов (преимущественно птиц), занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Пермского края.

Добавим, что первые особо охраняемые территории в Пермском крае начали появляться в начале 1980 годов. В регионе всего два государственных заповедника. природный заповедник «Басеги» появился в 1982 году, а природный заповедник «Вишерский» — в 1991 году.

Заповедник «Басеги» создан для охраны ненарушенных участков коренной горной тайги Предуралья и Урала. Площадь заповедника составляет 37 935 га.

«Вишерский» создан для охраны малонарушенных горно-таежных ландшафтов Северного Урала с присущей им флорой и фауной. Площадь заповедника составляет более 241 200 тысяч гектаров. В 2012 году участвовал в конкурсе «Семь чудес России», обогнав в региональном голосовании Кунгурскую пещеру.

В этом заповеднике сочетаются Западный и Сибирский климат и обитающие в этом климате животные и растения. Большой интерес представляет Чёрный аист — птица, занесенная в Красную книгу. Также на территории заповедника обитает коренной народ этих мест — манси, и им разрешено вести здесь свою промысловую и хозяйственную деятельность, включая разведение оленей.

Кроме того, на территории края 20 природных биологических заказников общей площадью почти 534 га. Из нарушений на охраняемых территоиях отмечают самодеятельный туризм и любительскую рыбалку.