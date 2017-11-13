Медицина в Ивановской области: ставка на высокие технологии и кадры

Иваново, , 12:46 — REGNUM XI Межрегиональная выставка «Медицина и здоровье — 2017» состоялась в Иванове 10 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, выставку посетил временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский. Он также провел встречу с главными врачами лечебных учреждений региона.

В 2017 году ежегодная выставка «Медицина и здоровье» посвящена «Десятилетию детства», которое стартует в России в 2018 году в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина. В экспозиции представлены возможности современной медицины и последние разработки для оказания медицинской помощи на высокотехнологическом уровне.

Глава региона ознакомился с экспозицией выставки, пообщался с руководителями учреждений здравоохранения. В выставке приняли участие 26 лечебных учреждений Ивановской области, а также частные компании медицинского профиля. Посетители выставки смогли ознакомиться с новым медицинским оборудованием, современными технологиями и лекарственными средствами, пройти бесплатную экспресс-диагностику, получить консультации квалифицированных врачей.

В рамках торжественной части мероприятия Станислав Воскресенский вручил госнаграды заслуженным работникам сферы здравоохранения области. Врачу-хирургу хирургического отделения Ивановской клинической больницы имени Куваевых Сергею Барбетову присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Заведующая кафедрой фармакологии Ивановской государственной медицинской академии Татьяна Гришина удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Станислав Воскресенский отметил, что внедрение высоких технологий является одной из приоритетных задач сферы здравоохранения региона.

«Развивать это направление необходимо для того, чтобы качественная, своевременная квалифицированная медицинская помощь была доступна всем жителям региона. В проекте областного бюджета на 2018 год мы предусмотрели дополнительное финансирование высокотехнологичной медицины в размере 40 млн рублей. Принятые меры, в первую очередь, направлены на снижение смертности и рост продолжительности жизни», — подчеркнул глава региона.

В качестве положительной тенденции в сфере здравоохранения Станислав Воскресенский назвал увеличение доли молодых специалистов: на сегодняшний день они составляют четверть от общего числа работников отрасли в Ивановской области. Станислав Воскресенский также высоко оценил уровень высшего медицинского образования в регионе.

Ранее глава региона посетил Ивановскую государственную медицинскую академию. Также на базе ИвГМА Станислав Воскресенский провел встречу с главными врачами учреждений здравоохранения региона. Основные вопросы, которые были подняты в ходе встречи, — кадровое обеспечение и материально-техническая база лечебных учреждений.