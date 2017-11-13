А мог бы стать шеф-поваром! «Я живу в России»

Феодосия, Крым, , 15:00 — REGNUM Давуд Аблаев — ученик Детской художественной школы им. И. К. Айвазовского, житель Феодосии. Давуд с детства любил готовить. В семье вопрос профессии считали уже решённым, отец так и говорил Давуду: будешь шеф-поваром. Но с 11 лет мальчик начал рисовать, затем с родителями переехал в Феодосию и поступил в Детскую художественную школу. В городе всё связано с именем великого художника. Каждый второй житель Феодосии окончил эту художественную школу. «Если тебе нравится рисовать, это твой выбор — ты будешь рисовать. Ты станешь тем, кем захочешь», — говорит Давуд.

«Я — Айвазовский, родом из Крыма» — документальная лента Ашота Джазояна, российского журналиста и режиссера, которая «оживляет» известные полотна художника и показывает, почему жители Феодосии называют Ивана Айвазовского своим кормильцем. Эта российско-армянская картина, созданная при участие журналистов Ялты, Севастополя и студентов Крымского университета, — о том, как жители полуострова продолжают традиции мариниста и мечтают, чтобы он раздвинул границы Крыма.

Премьера фильма состоится 14 ноября в 19:00 в кинотеатре Ролан. Вход свободный. Подробности и регистрация по ссылке https://mediakongress.timepad.ru/event/608794/

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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