Новосибирский губернатор поменял состав комиссии по правам дольщиков

Новосибирск, , 13:24 — REGNUM У комиссии при правительстве Новосибирской области по вопросам защиты прав и законных интересов дольщиков сменился руководитель. Пост главы комиссии вместо заместителя губернатора Сергея Сёмки занял министр строительства региона Сергей Боярский. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление подписано врио губернатора Андреем Травниковым.

«В пункте 3 слова «заместителя губернатора Новосибирской области Сёмку С.Н.» заменить словами «заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра строительства Новосибирской области Боярского С.В.», — сказано в документе.

Состав комиссии также изменился. Так, из неё были исключены заместитель председателя бюджетного комитета Законодательного собрания области Валентин Сичкарёв, руководитель департамента строительства мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев и начальник управления Росреестра области Светлана Рягузова. В то же время, участниками комиссии стали председатель строительного комитета областного парламента Евгений Покровский, начальник регионального управления контроля в области долевого строительства и инженерного обеспечения министерства строительства Иван Кузнецов и заместитель начальника департамента строительства мэрии Новосибирска Роман Теленчинов. Таким образом, вместе с Сергеем Боярским, в комиссии состоит 11 человек.

В то же время, 21 октября 2017 года в Первомайском сквере Новосибирска обманутые дольщики провели очередной митинг. Около 100 человек от полутора десятков долгостроев региона на акции протеста в числе прочего потребовали отставки министра строительства Сергея Боярского.

В принятой резолюции митингующие обратились к руководству Новосибирской области, с просьбой обеспечить неукоснительное исполнение принятых федеральными органами власти решений по восстановлению прав граждан, предусмотреть в проекте бюджета региона на 2018 год резервирование средств на завершение строительства проблемных объектов и потребовали личной встречи с врио губернатора Андреем Травниковым.

Стоит отметить, что тема обманутых дольщиков в Новосибирской области звучит достаточно остро. 5 июня 2017 года порядка 30 человек объявили голодовку в центре Новосибирска. Люди так и не получили оплаченные квартиры в строящемся доме по улице Тульской. Многолетняя стройка и мошеннические схемы привели к тому, что у некоторых участников долевого строительства даже не оказалось договора долевого участия и они остались с предварительными договорами.

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Вопросом заинтересовалась прокуратура Новосибирска. В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере долевого строительства жилых домов по ул. Тульской были установлены факты, «свидетельствующие о совершении мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом граждан путем злоупотребления доверием при привлечении денежных средств на строительство многоквартирных домов». Было возбуждено уголовное дело.

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Позже, 3 июля 2017 года во время парламентских слушаний на тему «Формирование эффективных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства» представитель новосибирских обманутых дольщиков рассказал о 90 проблемных объектах только в городе Новосибирске, с которыми работа никаким образом не ведётся. После чего председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил министру строительства Новосибирской области Сергею Боярскому, что люди ждут ответов на свои конкретные вопросы, а не обобщённые цифры.

9 июля в центре внимания оказался ещё один долгострой Новосибирска. На этот раз на акцию протеста вышли дольщики дома по улице Зыряновской, который начали возводить еще в 2007 году, но за десять лет дальше фундамента дело так и не сдвинулось. В мае 2013 года директор строительной компании, которая занималась возведением указанного объекта, получил четыре года колонии за мошенничество. Правда, за это время он уже успел освободиться, а вот дольщики всё ещё продолжают бороться за оплаченные, но не полученные квартиры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился полностью свернуть систему долевого строительства жилья. На это президент дал правительству три года.

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