Екатеринбурженка объявила голодовку, требуя вернуть детей под опеку

Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница Юлия С. объявила голодовку, требуя вернуть под опеку ранее изъятых из приёмной семьи двоих детей. Она вышла на одиночный пикет к зданию Минсоцполитики Свердловской области в надежде попасть на приём к министру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Она заявила, что в течение двух месяцев не может попасть на приём к главе регионального министерства социальной политики, а профили ранее изъятых у неё детей находятся на сайте для усыновителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у женщины органы опеки и попечительства изъяли двух мальчиков, которые находились у неё под опекой. Также в конце августа с ней был расторгнут договор. Она обратилась в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, но суд отказал женщине в восстановлении опеки над двумя мальчиками, которые были изъяты социальными службами.

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Как ранее заявляла сама женщина, возможной причиной столь радикальных действий опеки стало то, что она вела аккаунт в одной из социальных сетей от мужского имени в группе, которая была создана для желающих сменить пол граждан. А также то, что в 2017 году женщина перенесла операцию по удалению груди. Однако она уверяет, что свой аккаунт удалила по настоянию мужа, и не собирается менять пол.

В свою очередь, органы опеки и попечительства настаивают, что изъяли детей из-под опеки в связи с возникшими противоречиями между опекуном и интересами подопечных. Информация об этом была представлена в ходе судебного заседания по иску женщины, и суд учёл доводы социальных работников при принятии решения о правомочности расторжения договора опеки.

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