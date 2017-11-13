Администратор группы в соцсети осужден за разжигание ненависти к украинцам

Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 13 ноября, вынес приговор в отношении молодого человека, который обвинялся в возбуждении ненависти и вражды в отношении выходцев из Украины и Средней Азии. Преступление он совершил еще в 2014 году, будучи администратором одной из групп в соцсети.

Как сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по версии следствия, обвиняемый, находясь в одной из квартир города, разместил в социальной сети «ВКонтакте» текст с целью возбуждения ненависти и вражды по признакам национальности по отношению к украинцам, а также, с целью унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, — в отношении украинцев и представителей народов Средней Азии.

Суд установил, что обвиняемый действовал умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, рассчитывая на последующее ознакомление с текстовым материалом неограниченного числа пользователей.

Фигурант уголовного дела в ходе процесса свою вину не признал. Однако суд посчитал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ и приговорил к лишению свободы сроком на 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год. Отметим, что прокуратура требовала для обвиняемого реального трехлетнего срока заключения в колонии.

По данным «Эхо Москвы», в своем сообщении в соцсети, ставшем основанием для уголовного преследования, молодой человек осуждал политику российского государства, которое, по его мнению, слишком активно поддерживало беженцев с востока Украины в ущерб интересам собственных граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года житель Самары осужден за размещение в соцсети материалов, направленных на возбуждение ненависти и вражды. Выложенные им «В Контакте» материалы содержали публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В июле текущего года житель Калуги, испытывая неприязнь к православным соотечественникам, а также к жителям ДНР и ЛНР и руководству России и РПЦ, в ноябре 2014 года разместил на своей личной странице в социальной сети видеофайл и тем самым, распространив свои взгляды, направленные на возбуждение ненависти и вражды. Гражданин приговорён судом к 320 часам обязательных работ.

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