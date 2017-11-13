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МЧС РФ: Москву и область накроет туман с видимостью в 200-500 м

Общество

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до утра 13 ноября в регионе «ожидается туман с видимостью 200-500 м»

МЧС РФ: Москву и область накроет туман с видимостью в 200-500 м
Микалоюс Чюрлёнис. Туманы. 1906

Москва, 13 ноября 2017, 12:04 — REGNUM  В связи с ожидаемым туманом и понижением видимости до 200−500 метров столичные водители должны быть внимательнее и соблюдать осторожность за рулем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве и Московской области.

В обращении пресс-службы ведомства отмечается, что согласно прогноза ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1−2 часа с сохранением до утра 13 ноября в регионе «ожидается туман с видимостью 200−500м».

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Напомним, МЧС РФ предупреждает, что при тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана ведомство рекомендует:

  • Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
  • Пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
  • Водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

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