Полицейский дебош в стрип-клубе и тошнотворный футбол: Волгоград за неделю

Волгоград, , 11:53 — REGNUM В Волгограде парламентарии приступили к обсуждению главного финансового документа региона на ближайшую трёхлетку. А пока народные избранники заняты думами о будущем бюджете, полицейские из Саратовской области буянят в волгоградских ночных клубах, бывшие чиновники на себе опробывают «прелести» городского транспорта и критикуют местную власть, футболисты ужасают болельщиков своей игрой…

Экономика

Главный финансовый документ Волгоградской области пошёл по комитетам думы. Так, проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» уже рассмотрели на заседании комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию, а также по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству.

Так, по расчётам комитета экономической политики и развития Волгоградской области, следующие три года экономика региона будет демонстрировать положительную динамику. Вместе с увеличением валового регионального продукта прогнозируется рост сельскохозяйственного производства. В 2018 году его объёмы должны увеличиться более чем на 4% и превысить 157 млрд рублей.

Читайте также: Снова в антилидерах: Путин нелестно упомянул Волгоградскую область

На 2018 год по статье сельское хозяйство и рыболовство заложено более 3,1 млрд рублей, на охрану окружающей среды, водное и лесное хозяйство — свыше 1,2 млрд рублей. По данным регионального комитета сельского хозяйства, все виды господдержки агропромышленного комплекса сохранятся. 610 млн рублей предусмотрено на развитие мелиорации, 278 млн рублей — на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Финансирование строительства и реконструкции сельских дорог в рамках госпрограммы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году возрастёт почти в два раза.

По государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» в 2018 году заложено свыше 964 млн рублей. Эти средства предназначены для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, помощи в приобретении жилья молодым семьям, ветеранам и инвалидам. Около 923 млн рублей будет выделено по госпрограмме Волгоградской области «Формирование современной городской среды».

Напомним, в проекте закона региональный бюджет на следующие три года планируется бездефицитным. Законопроект устанавливает расходы и доходы областного бюджета в 2018 году в размере 78,5 млрд рублей, в 2019 году — 77,4 млрд рублей и в 2020 году — 79,7 млрд рублей.

Политика и критика

Бывший мэр Волгограда недоволен работой местной власти. Критику экс-чиновник Роман Гребенников излил на своей странице в Facebook после поездки в выходные на трамвае от станции «Площадь Ленина» до «Комсомольской».

"Ни одного нового трамвая, кроме тех, что мы купили еще в 2010-ом году. Нам попался трамвай, которому лет 40 минимум. Эскалаторы на этих станциях не работают. То ли власть экономит на людях, то ли просто бардак», — возмущается Гребенников.

«Проезд 25 рублей. При реальных зарплатах на промпредприятиях в 17−20 тысяч не наездишься…», — написал бывший градоначальник.

Возмущение вызвало и отношение к безопасности — на обеих станциях волгоградской подземки Гребенников не увидел ни одного представителя правоохранительных органов.

«Ни одного полицейского на станциях не увидел. Видимо, «пока гром не грянет, мужик не перекрестится»… У нас так…», — добавил экс-мэр.

Комментарии пользователей не заставили себя долго ждать. Оказалось, что эскалаторы не работают уже давно, по некоторым сообщениям уже как минимум года два.

«Эскалаторы не работают уже давно. Вначале объяснили их остановку тем, что нет средств у города для их обслуживания (!!!). А недавно читаю: эксперты (какие — непонятно, видимо, «британские учёные») решили, что при такой глубине станций эскалаторы вообще не нужны (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — пишет волгоградка.

А что касается стражей порядка, то горожане не согласны. По их словам, полиция на станции «Площадь Ленина» есть всегда.

«Они в обход по маршруту ходят по площади Ленина, это их главный объект охраны и наблюдения. Но и на станции они периодически появляются. Я там бываю ежедневно не менее двух раз и очень часто вижу их», — написала Ольга Н.

Происшествия

Желание отдохнуть и развлечься на полную катушку может стоить стражам порядка из Саратовской области работы в органах. Увольнение по отрицательным мотивам грозит двум полицейским, которые нарушили общественный порядок в ночном клубе Волгограда.

Развлекались двое мужчин в штатском в увеселительном заведении города в ночь с 11 на 12 ноября. Молодые люди выпивали, угощали девушек. Гулянья продлились до самого утра. Самое «интересное» началось, когда отдыхавшим принесли счёт на 10 тысяч рублей, который гости оплачивать отказались. Чтобы утихомирить разбушевавшихся посетителей, администрация заведения вызвала ЧОП, пишет ИА «Городские вести». По словам сотрудников охранного предприятия, нарушители спокойствия вели себя некорректно, на ногах держались нетвердо, хамили и нецензурно выражались. В итоге пришлось вызвать на подмогу сотрудников Росгвардии.

В ГУ МВД по Саратовской области заявили, что служебная проверка уже начата. «Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

О спорте

Домашний матч, который прошёл 12 ноября в Волгограде, завершился для футболистов «Ротора» поражением. Улучшить позиции в турнирной таблице волгоградцам не дала команда «Тюмень». «Ротор-Волгоград» с первых минут завладел инициативой, но, несмотря на то, что футболисты «Тюмени» действовали грамотно в обороне, уже на 15 минуте ворота тюменцев распечатал Иван Столбовой. «Тюмень», после пропущенного мяча, стала больше атаковать, что привело к ответному голу на 37 минуте.

Второй мяч в ворота волгоградской команды был забит на 85 минуте. Гости поймали волгоградцев на контратаке, в итоге счет на табло 1:2 в пользу тюменцев. Несмотря на усердные попытки «Ротора-Волгоград» переломить исход матча, счёт до финального свистка не изменился. Домашняя серия игр для «Ротора» закончилась поражением. Перед зимней паузой команде остаётся провести две встречи: 18 ноября выездная игра с «Сибирью» и 25-го домашний матч с одним из фаворитов Первенства «Оренбургом».

Капитан «Ротора» 1985−1990 годов Александр Никитин остался шокирован игрой волгоградской команды в матче против «Тюмени».

"У меня на душе еще никогда не было так тошно, как сейчас, — поделился футболист своими впечатлениями с «Волгоградской правдой.ру». — После игры я видел наших болельщиков с черными от ужаса лицами, и мне их искренне жаль. Они такого не заслужили. Весь Волгоград, да и сам «Ротор» этого не заслужил».

По его словам, в регионе прилагаются огромные усилия для развития этого вида спорта. Строится прекрасный стадион: «Но непонятно, кто на нем будет играть после чемпионата мира. Очень надеюсь, что не команда-участник зоны «Юг». Вместе с тем Никитин верит, что «Ротору», несмотря на незавидное турнирное положение, удастся спастись от вылета из ФНЛ.

На сегодня после 23 проведенных матчей в первенстве ФНЛ «Ротор-Волгоград» с 20 очками занимает последнюю 20-ю строчку в турнирной таблице.

Тайны с глубины

В Волгограде эксперты продолжают исследовать поднятый со дна Волги бронекатера БК-31, затонувший во времена Великой Отечественной войны. На сегодня уже завершена экспертиза человеческих останков. Как выяснилось, они принадлежат девяти матросам погибшего боевого судна.

Читайте также: 75 лет на дне: в Волгограде поднят бронекатер времён Сталинградской битвы

Как сообщил депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов, много «посланий» из прошлого таила в себе и корма бронекатера. Найденные винтовка, печка-буржуйка со звездой на крышке, металлическая лестница, ящик с шанцевым инструментом за 75 лет достаточно хорошо сохранились, пишет издание V.1. Как сообщил депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов, была среди предметов и идеально сохранившаяся капсула с запиской, которая должна была содержать имя своего владельца. Однако маленький листок оказался незаполненным: суеверные моряки попросту не заполняли жетоны, чтобы заранее не приговаривать себя к смерти. Всё найденное в останках боевого судна оружие было сдано в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, к подъему затонувшего во время Сталинградской битвы судна готовились заранее. Операцию по извлечению бронекатера со дня реки провели 5 ноября. Сильно поврежденный временем и водой корпус боевого судна разломился: корму удалось поднять только несколько дней спустя.