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Гитару Боба Дилана продали на аукционе за $396,5 тыс

Общество

В 2016 г. исполнитель и композитор из США Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции

Даллас, США, 13 ноября 2017, 11:51 — REGNUM  Акустическая гитара марки Martin модели D-28, ранее принадлежавшая музыканту Бобу Дилану, продана на аукционе в Далласе за $396,5 тыс. Об этом передаёт Billboard.

«Гитара Боба Дилана (…) была продана на аукционе за почти $400 тыс», — передает вещатель.

Согласно данным аукционного дома Heritage Auctions, известный музыкант приобрел инструмент в 1967 году и играл на нем во время многих своих выступлений в конце 1960-х и начале 1970-х годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 г. известный автор, исполнитель и композитор из США Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции. Церемония награждения прошла 10 декабря.

Позднее сам музыкант признался, что получить такую награду стало для него полной неожиданностью.

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