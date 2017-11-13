Гитару Боба Дилана продали на аукционе за $396,5 тыс

Даллас, США, , 11:51 — REGNUM Акустическая гитара марки Martin модели D-28, ранее принадлежавшая музыканту Бобу Дилану, продана на аукционе в Далласе за $396,5 тыс. Об этом передаёт Billboard.

«Гитара Боба Дилана (…) была продана на аукционе за почти $400 тыс», — передает вещатель.

Согласно данным аукционного дома Heritage Auctions, известный музыкант приобрел инструмент в 1967 году и играл на нем во время многих своих выступлений в конце 1960-х и начале 1970-х годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 г. известный автор, исполнитель и композитор из США Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции. Церемония награждения прошла 10 декабря.

Позднее сам музыкант признался, что получить такую награду стало для него полной неожиданностью.

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