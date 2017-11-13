В Монголии началась обещанная забастовка учителей и научных работников

Улан-Батор, , 11:47 — REGNUM В понедельник, 13 ноября, монгольские учителя и научные работники по всей стране начали бессрочную забастовку, передает корреспондент ИА REGNUM.

Провести такую акцию учителя грозили еще в августе.

Читайте также: Протесты в Монголии: учителя отказываются приступать к работе 1 сентября

На этот раз протест учителей поддержали научные работники. 177 средних школ, 217 детсадов и 11 научных организации объявили о начале бессрочной забастовки до принятия правительством решения о повышении их зарплаты. Всего в Монголии насчитывается 778 школ, 590 из них — государственные.

Министр образования, науки и спорта Монголии Цэдэнбал Цогзолмаа обратилась к руководству всех организации образования и науки с официальным письмом, в котором призвала к взаимопониманию. В письме она подчеркнула, что забастовка приведет лишь к беспорядку, но не решит вопрос с финансированием.

«Зарплаты у учителей очень низкие. Необходимо их повышать. Но мы не можем игнорировать реально существующую ситуацию. Не должны обманывать, обещая средства, которых нет. Когда нет средств, надо их искать и решать вопрос о повышении зарплат поэтапно. Вопрос о зарплате не может быть решен путем шантажа, причинения ущерба интересам учащихся, их родителей и общества, путем провокаций. Забастовка не решит вопрос с поиском средств, необходимых для повышения зарплат», — говорится в официальном письме министра образования, науки и спорта.

Несмотря на обращение министра, работники сферы образования и науки не намерены прекращать забастовку. Чтобы хотя бы частично удовлетворить требования учителей, правительство приняло решение о выдаче единовременной премии в сумме 516 тыс. тугриков (примерно 12,4 тыс. рублей). Но Временный комитет учителей заявил, что разовая мера не решит их финансовых вопросов.

Сейчас они требуют повысить им зарплату на 50% с первого января 2018 года. На сегодняшний день учителя монгольских государственных школ в среднем получают 400−600 тысяч тугриков в месяц (около 10 тысяч рублей).

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты монгольских учителей начались в августе 2017 года. Учителя требовали повысить им зарплату до 1,6 млн тугриков (примерно 38 тысяч рублей). Но правительство пока отказывается идти им навстречу из-за риска потерять поддержку МВФ. Одно из условий выделения помощи Монголии в рамках программы Extended fund facility МВФ — отказ от повышения зарплат госслужащим и пенсий до 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Страна без кадров: В Монголии бастующих врачей и учителей поддержали актеры