Питание по аутсорсингу: в Ярославле на новое меню перешла половина детсадов

Ярославль, , 11:45 — REGNUM 15 ноября на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета города Ярославля депутаты обсудят переход детских садов на новое меню, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос этот вызывает ожесточенные споры прежде всего у родителей малышей: кому-то новое меню пришлось по вкусу, а кто-то жалуется на то, что теперь дети приходят из сада голодными. Более того, в социальных сетях появляются фотографии хлеба с плесенью, сгнивших огурцов и подпорченных мясных обрезков — всем этим якобы теперь кормят по «новому меню». Однако надо отметить, что снимки эти анонимные, без указания авторства и конкретного места съемки, так что доверять им вряд ли можно.

Мэрия подготовила официальную информацию для депутатов, согласно которой в Ярославле функционирует 157 муниципальных детских дошкольных учреждений и две начальных школы — детские сады, в которых воспитывается более 34 тысяч детей.

Организация питания в 79 детсадах и двух начальных школах осуществляется ими самостоятельно в соответствии с примерным меню, утвержденным приказом руководителя сада, «рассчитанным не менее чем на 10 дней с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов». Детям, имеющим пищевую аллергию, производится замена блюд на основе соответствующих норм питания и меню.

Согласно постановлению мэрии Ярославля, руководитель детсада может самостоятельно определять поставщиков продуктов питания, проводить конкурсы и аукционы. Но с 1 сентября в соответствии с дорожной картой, разработанной департаментом образования, дошкольные образовательные учреждения активно переходят на новую форму организации питания — аутсорсинг. Происходит ли этот переход добровольно или детсады принуждают к этому — сказать сложно, так как сами руководители детских садов на эту тему предпочитают не общаться.

Согласно официальной информации мэрии Ярославля, в 78 детских садах организация питания детей уже обеспечивается сторонней организацией — ООО «Комбинат социального питания».

Он сам разрабатывает меню и предоставляет его на утверждение детскому саду.

Организация питания в детских садах происходит следующим образом: пищу готовят штатные сотрудники ООО «Комбинат социального питания» на территории детского сада в пищеблоке по договору безвозмездной передачи имущества.

Продукты поставляются поставщиком услуги. Контроль за осуществлением СанПиН осуществляют специалисты комбината, ответственность за организацию питания и его качество лежит на ООО «Комбинат социального питания».

Детский сад, по данным мэрии, проверяет соответствие объема, сроков и качества оказания услуг требованиям, предусмотренным условиями контракта.

Как отмечают в мэрии города, перевод питания детей на аутсорсинг позволяет снять непрофильную нагрузку с руководителей и сэкономить часть денежных средств дошкольного образовательного учреждения.