Смертельные дороги Кургана: ямы, просадки и колеи

Курган, , 11:25 — REGNUM В Кургане суд признал местные дороги не соответствующими нормам. От мэрии добиваются ремонта дорожного покрытия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С иском выступила прокуратура. В надзорном ведомстве посчитали, что администрации Кургана не приняла меры по приведению некоторых улиц в соответствие с нормами и стандартами. Среди вызвавших претензии участков: перекрёсток улиц Чернореченская и Бурова-Петрова, мост через реку Чёрная на улице Голикова, улица Пушкина перед улицей Свердлова и т.д.

На улицах отмечаются ямы, просадки и колеи. ГИБДД ранее неоднократно требовало от мэрии отремонтировать эти участки. Но пока этого не сделано. Прокуратура обратилась в суд, который и обязал мэрию провести ремонт.

Отметим, неудовлетворительное содержание дорог стал причиной примерно половины смертельных ДТП. Об этом в конце августа заявлял на тот момент и.о. прокурора Зауралья Олег Седельников.

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Проблемы на улицах города нашли и активисты. «Мы обнаружили многочисленные ямы, разрушения и провалы, в том числе и на центральных улицах, что мы не так часто видели в других городах», — заявлял ранее представитель одной из федеральных общественных организаций. При этом добавим, что участки, названные в иске прокуратуры, ещё более-менее пригодны для движения транспорта. Местами в Кургане вообще нет дорог. Были, но со временем исчезли.

В свою очередь представители мэрии заявляют о том, что просадки асфальта вызваны изношенностью коммуникаций. Что же касается ремонта дорог, то, по заверениям чиновников, всего за лето было отремонтировано более 100 тыс. кв. метров дорожного покрытия Кургана. Директор департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин среди таких участков назвал улицы Невежина (от Мяготина до Куртамышской), Шевелевскую, Омскую, Бурово-Петровский путепровод и другие. Всего на текущий ремонт проезжей части было потрачено 127 млн рублей.