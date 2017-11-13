Госработники вне майских указов: в Оренбуржье перенесли индексацию окладов

Оренбург, , 11:03 — REGNUM На территории Оренбургской области в госучреждениях, чьи работники не попадают под действие майских указов президента РФ, отсрочили индексацию окладов этой категории сотрудников. Согласно внесённым в губернаторский указ изменениям, сроки сдвинулись на девять месяцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изначально индексация планировалась с 1 января 2019 года и 1 января 2020 года. Исходя из поправок, теперь перерасчёт окладов назначен с 1 октября 2019 года и 1 октября 2020 года.

В документе говорится, что индексация осуществляется с целью обеспечения социальных гарантий работников, на которых не распространяются указы президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года, от 28 декабря 2012 и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года. С 1 января 2018 года на 4% индексация должна составить 4%, а в последующие два года оклады вырастут не менее чем на прогнозируемый уровень инфляции.

Добавим, что категория сотрудников, которые не попали под действие майских указов, включает в себя специалистов по кадрам, специалисты по комплексной реабилитации, социальные психологи, юристы, бухгалтеры и экономисты, инженеры, программисты, а также инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование: техники, электромонтёры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений. В России таких сотрудников достаточно много — 5,8 млн человек.

Стоит отметить, что дорожная карта по повышению окладов бюджетникам, появившаяся в свете майских указов президента, вызвала неоднозначную оценку среди самих же бюджетников. Например, оказавшиеся за бортом специалисты по социальной работе центров соцпомощи семье и детям указывают, что выполняют ту же работу, что и соцпедагоги (обследование семей; работа с семьями, оказавшимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации; реабилитация семьи; проведение клубной работы среди молодёжи, профилактика вредных привычек в школе, сопровождение детей оставшихся без попечения родителей). Зачастую работники сидят в одном кабинете, но за одинаковую работу получают разную (более чем в два раза) заработную плату, что порождает в коллективах недопонимание и склоки.