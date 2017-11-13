60% граждан не ощущают ответственности за происходящее в России

Москва, , 10:45 — REGNUM Для большинства жителей России сфера личной ответственности ограничивается только узким кругом — своей семьей, работой и домом. Так, 63% граждан в полной мере чувствуют ответственность за то, что происходит в их семье. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Ответственность за то, что происходит с на работе в значительной мере чувствуют 25% опрошенных, в незначительной мере — 21%, в полной мере — 16%. Не чувствуют ответственность за происходящим на рабочем месте 15%. Затруднились ответить 22% опрошенных.

Примечательно, что 60% респондентов совершенно не ощущают ответственности за то, что происходит в стране, а также в городе или районе, где они проживают (48%).

На то, что происходит в семье, в полной мере могут повлиять 59% жителей России, не могут 2%.

На ситуацию на работе в полной мере могут повлиять 12%, в незначительной мере 25%. Совершенно не могут повлиять 18%, затруднились ответить 20%.

57% сомневаются, что способны повлиять на порядок в том городе или районе, где они проживают. 68% считают, что совершенно не могут повлиять на то, что происходит в стране.

Как показал опрос, для большей части жителей России сфера личной ответственности ограничивается довольно узким кругом — семьей, работой и домом.

Опрос проведен 20 — 24 октября 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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