Сечин не получил повестку в суд по делу Улюкаева

Москва, , 10:44 — REGNUM Глава «Роснефти» Игорь Сечин не получил повестку от Замоскворецкого суда Москвы по «делу Улюкаева», по которому проходит свидетелем, сообщил 13 ноября журналистам пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Повестку он не получал, на этом информация исчерпывается», — сказал Леонтьев, отвечая на вопрос, будет ли Сечин сегодня принимать участие в судебном заседании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главе «Роснефти» была отправлена повестка с вызовом на допрос, таким образом, судья Лариса Семенова удовлетворила ходатайство гособвинения

«Суд постановил удовлетворить заявленное ходатайство, оформить повестку о вызове Сечина и направить ее по адресу, указанному в обвинительном заключении», — сказала Семенова.

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13 ноября суд продолжит допрос свидетелей, которые проходят по делу экс — министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции. Кроме Сечина, в суд были вызваны первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, сотрудник ФСБ Александр Калиниченко и заместитель директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов.

Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Чиновника обвиняют в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн. ИА REGNUM продолжает внимательно следить за ходом судебного разбирательства, читайте онлайн-трансляцию по делу Улюкаева.