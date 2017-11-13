Понедельник, 13 Ноября 2017 года
11:46:56 МСК

Сечин не получил повестку в суд по делу Улюкаева

Общество

Информация от представителя «Роснефти» исчерпывается тем, что Сечин не получал повестку из суда

Москва, 13 ноября 2017, 10:44 — REGNUM  Глава «Роснефти» Игорь Сечин не получил повестку от Замоскворецкого суда Москвы по «делу Улюкаева», по которому проходит свидетелем, сообщил 13 ноября журналистам пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Повестку он не получал, на этом информация исчерпывается», — сказал Леонтьев, отвечая на вопрос, будет ли Сечин сегодня принимать участие в судебном заседании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главе «Роснефти» была отправлена повестка с вызовом на допрос, таким образом, судья Лариса Семенова удовлетворила ходатайство гособвинения

«Суд постановил удовлетворить заявленное ходатайство, оформить повестку о вызове Сечина и направить ее по адресу, указанному в обвинительном заключении», — сказала Семенова.

Читайте также: Дело Улюкаева: Суд отправил повестку Сечину

13 ноября суд продолжит допрос свидетелей, которые проходят по делу экс — министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции. Кроме Сечина, в суд были вызваны первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, сотрудник ФСБ Александр Калиниченко и заместитель директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов.

Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Чиновника обвиняют в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн. ИА REGNUM продолжает внимательно следить за ходом судебного разбирательства, читайте онлайн-трансляцию по делу Улюкаева.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Улюкаева

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить