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Киркоров «зайдет» на могилу прадеда, найденную в Екатеринбурге

Общество

Этим летом поисковики отыскали место захоронения прадеда известного эстрадного артиста Филиппа Киркорова

Екатеринбург, 13 ноября 2017, 10:43 — REGNUM  В Екатеринбурге обнаружили захоронение прадеда Филиппа Киркорова, об этом активисты-поисковики сообщили на своей страничке в Instagram.

Сами поисковики занимаются изучением захоронений на кладбищах Свердловской области и Екатеринбурга. Этим летом они отыскали место захоронения родственника известного эстрадного артиста Филиппа Киркорова, а именно его прадедушки.

«На затертой временем табличке можно прочитать: артист цирка Виктор Альфонсович Манион… После проверок выяснилась любопытная информация… Перед нами, в столице Урала находится могила родственника Филиппа Киркорова», — пишут активисты в своем Instagram.

Сам Киркоров отреагировал на находку так:

«А что тут комментировать? Буду в Екатеринбурге, зайду на могилку», — сообщил певец телеканалу РенТВ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что французский песенный автор Кассаб Самир Жильберт Синуэ намеревался подать иск о нарушении авторских прав в отношении Киркорова.

По словам адвоката истца, речь шла об исковых требованиях в размере 15 млн 360 тыс. рублей, однако сумма вполне может измениться после оценки нанесенного истцу ущерба. По мнению Синуэ, он является автором слов к песне Киркорова «Шелковая нить».

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Шоу-бизнес
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