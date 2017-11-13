В столице Кабардино-Балкарии «убитые дороги» отремонтировали на бумаге

Нальчик, , 10:25 — REGNUM В Кабардино-Балкарии остались отремонтированными лишь на бумаге несколько дорог в городе Нальчике. По информации мэрии, с начала 2017 года были проведены работы на восьми улицах, однако на большинстве из них общественники следов ремонта не заметили.

Так, из отмеченных неравнодушными горожанами на интерактивной карте «убитых дорог» улиц Дагестанской, Балкарова, Мечиева, Абидова, Семашко, Симиренко, Тырныаузской и Братьев Рахаевых в порядок приведено лишь дорожное полотно по улице Мечиева и братьев Рахаевых. На остальных улицах, указанных в списке местной администрации как отремонтированных, реконструкция дорожного полотна в лучшем случае начата, а ряд из них и вовсе находятся в состоянии, как будто никакого ремонта там и не было, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Так, «неприятно удивили» улицы Семашко и Балкарова, отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Кабардино-Балкарии Анзор Тхамоков. На первой из них нет никаких признаков ремонта именно на том участке, о котором писали жители, сообщившие о проблемах, на второй — красуется метровая яма возле канализационного люка. При этом никаких предупреждающих знаков нет, дорога с такими дефектами представляет собой опасность для водителей и пешеходов.

Ряд дорог из списка якобы отремонтированных имеет признаки того, что работы на них были начаты и возможно будут завершены. Так, на улице Симиренко дорожное полотно засыпано гравием и подготовлено к укладке асфальта. На улице Тырныаузской идет подготовка к ямочному ремонту, и уже заасфальтирован достаточно большой участок.

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Стоит отметить, что о проблеме «бумажных» дорог «фронтовики» заявляли еще в июне 2017 года. Так, по словам Тхамокова, на запросы общественников им приходят ответы о проведенном или планируемом ремонте «убитых» дорог, но при повторном мониторинге эти сведения не подтверждаются.

Летом 2017 года эксперты ОНФ зафиксировали многочисленные ямы и разрушение асфальтового покрытия на улице Гагарина. Выбоины, рытвины и просевшие люки отмечались на улице Абидова, где расположен один из крупнейших рынков региона. В сентябре «фронтовики» отметили, что после вмешательства общественности дорожное полотно на этой улице было подготовлено для ямочного ремонта. Подрядчики решили проводить его большими картами, когда на заранее подготовленный участок дороги асфальт будет укладываться широкими пластами.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Кабардино-Балкарии на карту «убитых дорог» было нанесено 66 проблемных участков. Из них ямочный ремонт был произведен на 25. По словам Тхамокова, направляя антирейтинг в мэрию Нальчика, члены ОНФ рассчитывали, что именно дороги из этого списка будут отремонтированы в первую очередь. Однако при планировании и проведении ремонтных работ муниципальными властями не были учтены все рекомендации общественников.

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