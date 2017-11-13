Понедельник, 13 Ноября 2017 года
11:47:12 МСК

Прощание с Задорновым: более ста человек отдали дань памяти артисту

Общество

Поклонники попрощались с сатириком в ритуальном зале морга больницы на Пятницком шоссе

Москва, 13 ноября 2017, 10:22 — REGNUM  Проститься с известным российским сатириком Михаилом Задорновым пришли более ста человек, сообщает 12 ноября телеканал НТВ.

Церемония прощания с известным артистом эстрады, скончавшемся 10 ноября, прошла в одной из клиник Московской области. Поклонники смогли отдать дань памяти любимому артисту в ритуальном зале морга больницы на Пятницком шоссе, где и провожали Михаила Задорнова в последний путь.

Читайте также: В Подмосковье прошло прощание с Михаилом Задорновым

Сама церемония была скромной и тихой, по желанию семьи сатирика. Сначала предполагалось, что церемония пройдет в закрытом режиме, но семья артиста позволила ценителям его таланта почтить его память.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2017 г. в Москве в возрасте 69 лет скончался известный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов. Он долгое время лечился от рака.

Похоронен Михаил Николаевич Задорнов будет на Лесном кладбище в Риге, где покоится его отец, известный советский дальневосточный писатель, автор романа «Амур-батюшка» Николай Павлович Задорнов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить