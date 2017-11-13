Прощание с Задорновым: более ста человек отдали дань памяти артисту

Москва, , 10:22 — REGNUM Проститься с известным российским сатириком Михаилом Задорновым пришли более ста человек, сообщает 12 ноября телеканал НТВ.

Церемония прощания с известным артистом эстрады, скончавшемся 10 ноября, прошла в одной из клиник Московской области. Поклонники смогли отдать дань памяти любимому артисту в ритуальном зале морга больницы на Пятницком шоссе, где и провожали Михаила Задорнова в последний путь.

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Сама церемония была скромной и тихой, по желанию семьи сатирика. Сначала предполагалось, что церемония пройдет в закрытом режиме, но семья артиста позволила ценителям его таланта почтить его память.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2017 г. в Москве в возрасте 69 лет скончался известный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов. Он долгое время лечился от рака.

Похоронен Михаил Николаевич Задорнов будет на Лесном кладбище в Риге, где покоится его отец, известный советский дальневосточный писатель, автор романа «Амур-батюшка» Николай Павлович Задорнов.