Скандал с получением приза, сгоревший дотла дом – Оренбуржье за неделю

Оренбург, , 10:15 — REGNUM В Оренбургской области за неделю (с 6 по 12 ноября) резонанс вызвали крупный пожар в райцентре Переволоцкий, скандал вокруг выплаты призовых денег победителям проекта «После школы». Кроме того, активно обсуждалась проверка со стороны общественников в местных поликлиниках. Вековой юбилей Октябрьской революции в Оренбурге отметили демонстрацией с революционными лозунгами, «броневиком» и конницей. Об этих происшествиях и событиях в обзоре ИА REGNUM.

Остались без крова

В райцентре Переволоцкий полностью сгорел многоквартирный дом. Без крыши над головой остались 11 семей, в том числе двое детей. Крупный пожар произошёл в ночь 10 ноября. Травмированных нет. Но некоторым жителям потребовалась медпомощь, из-за шока у людей подскочило давление. Первоначально погорельцам предоставили ночлег в пунктах временного размещения, но утром все переехали к родственникам.

10 ноября в Переволоцком прошло экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Сергея Балыкина. Перед разными службами и ведомствами поставлены первоочередные задачи. Погорельцам необходимо помочь быстро восстановить сгоревшие документы, обеспечить одеждой, едой, детям предоставить учебные принадлежности. В качестве первичной помощи из местного бюджета станут 10 тыс. рублей каждой семье. В числе версий пожара рассматривается и поджог.

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Долгожданный приз за победу

В Оренбурге разразился скандал вокруг выплаты призовых 100 тыс. рублей за победу в конкурсе «После школы». В блоге губернатора от лица команды-победителя появилась жалоба на организаторов, которые не до более пяти месяцев не могли получить обещанные за победу 100 тыс. рублей. От губернатора ответа не последовало, но появился ответ от пользователя «Реакция проекта», который не устроил ребят. Им предлагалось явиться в офис для предоставления реквизитов. Однако теперь уже бывшие школьники поступили летом 2017 года в иногородние вузы и находятся вне региона.

Ситуацию прокомментировала министр культуры и внешних связей Оренбуржья Евгения Шевченко. Она отметила, что для неё стала неприятной новостью невыплата заслуженной награды, тогда как публичные обязательства должны выполняться в первую очередь. Она пообещала взять развитие ситуации на контроль.

И ситуация начала стремительно развиваться. Организатор нашёл выход и создавшегося положения и в течение двух дней (8−9 ноября) все призовые деньги были перечислены. Между тем местные СМИ отмечают, что проект «После школы» пришлось закрыть из-за отсутствия спонсора, а 100 тыс. победителям организатор перечислил из собственных средств.

Напомним, что «После школы» являлся телевизионным проектом ИА «Оренинформ». Школьники участвовали в ток-шоу, которое ребята должны были сделать интересным.

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Нездоровые очереди

В Оренбургская область вошла в число регионов-лидеров по жалобам на оказание медуслуг, которые были поданы на специальный сайт «Общероссийского народного фронта», посвящённый независимой оценке медучреждений. Оренбуржцы жаловались на большие очереди, некомфортные условия у чреждениях и навязывание платных услуг. С учётом жалоб эксперты выбрали ряд поликлиник и больниц, которые проверили 8 ноября.

Так, проверена жалоба, что во взрослой поликлинике городской больницы №5 в одном кабинете принимают одновременно два терапевта, из-за этого в один кабинет стоят две очереди. Факт подтвердился. Аналогичная ситуация сложилась и в детской поликлинике №10 — где одновременно в 204 кабинете принимают два педиатра.

В ходе экспертного совещания общественники заявили еще об одной проблеме большинства медучреждений — нерациональном использовании времени и помещений. К примеру, утренние очереди в кабинеты по забору крови (взрослая поликлиника и детская поликлиника №10 ГКБ №5) можно решить, распределив пациентов по времени.

Кроме того, сделан вывод, что система электронной записи в поликлиниках Оренбурга практически не работает. В качестве минусов также отмечено отсутствие закрытого помещения для хранения колясок маленьких пациентов. А по одноканальному телефону до поликлиник практически невозможно дозвониться.

Чтобы оценить реальную работу медучреждений, общественники не афишировали поликлиники и больнице, которые намерены посетить. Однако местные СМИ сообщают, что некоторым учреждениям предвидя проверку, подготовились к ней.

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Вековой юбилей с глохнувшим «броневиком»

В Оренбурге 7 ноября прошли демонстрация и митинг в честь 100-летия великой Октябрьской революции. Шествие по главной городской улице обещало быть зрелищным, но не задалось. Самодельную «Аврору» не смогли ввести в строй из-за поломки. Модель крейсера осталась во дворе офиса регионального отделения КПРФ. Самодельный «броневик» участвовал в шествии в переменным успехом. Работа мотоблок периодически давала сбои, что вызвало улыбки у прохожих и участников.

Возглавляли колонну три конника. Затем следовал «броневик» с переодетым в матроса коммунистом, трое бравых экс-офицеров со знамёнами и сводный духовой оркестр. Участники шествия несли большое красное полотно стяга СССР, а также растяжки и транспаранты с лозунгами «Вся власть советам», «Земля крестьянам», «Заводы рабочим» и другие. На митинге была принята инициатива одной из участниц пополнить резолюцию ещё одним пунктов «Руки прочь от мавзолея». Коммунистка считает, что тело Ленина надо оставить в мавзолее и не тревожить его. Также женщина категорически против посягательств на авторитет Владимира Ленина.

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