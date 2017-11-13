В Ярославле предприниматели красят тротуарную плитку

Ярославль, , 10:02 — REGNUM В Ярославле предприниматели пытаются идти на хитрость, чтобы вовремя привести свои торговые павильоны в соответствие с новой концепцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Для этого они решили не менять серую плитку на красную, а просто ее покрасить в требуемый цвет.

Так поступил, например, предприниматель на проспекте Октября. В районе остановочного пункта он покрасил часть плитки красной краской, заботливо огородив этот участок ленточками — дабы горожане не испачкали подошвы и не уничтожили «труды».

Однако фотографии этого нового ярославского опыта быстро разлетелись по социальным сетям и чатам, после чего заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов заявил — плитку демонтируем:

«Чтобы не красили. Там была положена красная плитка, просили ее продолжить до бордюра, так он решил, что самый хитрый» — отметил заммэра.

Речь, видимо, идет о предпринимателе. Он, кстати, не один такой «самый хитрый». Подобным образом покрасили плитку на Угличском рынке.

Между тем по состоянию на утро 13 ноября покрашенная плитка уже демонтирована. Уловка не удалась.

Напомним, что срок обновления торговых точек продлён до начала зимы общим решением главы Ярославля и предпринимателей. Всего в Ярославле планируется установить 524 новых нестационарных торговых объекта.