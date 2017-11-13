Число амнистированных по уголовным делам в Чувашии выросло втрое

Чебоксары, , 10:00 — REGNUM В Чувашии резко выросло число уголовных дел, которые завершаются амнистией и назначением судебных штрафов. Если в 2016 году было 100 таких дел, то за 10 месяцев 2017 года их число достигло 303, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии по итогам анализа применения судами института освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Институт применения судебного штрафа применяется судами «по собственной инициативе и по инициативе органов предварительного расследования». По данным ведомства на 1 ноября 2017 года, судами Чувашии на основании амнистии прекращено 303 уголовных дела в отношении 313 лиц (в 2016 году — 100 дел в отношении 103 лиц). Одним из обязательных условий прекращения уголовного преследования при назначении штрафа является возмещение ущерба.

«Именно непринятие мер по возмещению вреда стало поводом для оспаривания прокурором в апелляционном порядке постановления мирового судьи, согласно которому по ходатайству следователя прекращено уголовное дело в отношении мужчины, подозревавшегося в незаконной организации азартных игр. При повторном рассмотрении были приняты меры по возмещению государству причиненного преступлением вреда, после чего уголовное дело было прекращено с назначением судебного штрафа в размере 150 тыс. рублей», — говорят в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что в рамках данных категорий дел особое внимание уделялось уголовным делам о преступлениях, связанных с неумышленными убийствами, причинением смерти по неосторожности, незаконным лишением свободы, посягательствам на избирательные права, против половой неприкосновенности, а также коррупционного характера.

«Необходимо отметить, что вопрос об уголовном преследовании лица, в отношении которого преследование прекращено с назначением судебного штрафа, не завершается вынесением судебного решения. В случае неуплаты штрафа суд по представлению пристава отменяет постановление о прекращении уголовного дела и направляет материалы в следственный орган или суд для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке», — говорят в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году введен институт освобождения от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Штраф назначается судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законом. Судебный штраф может быть назначен лицу, впервые совершившему преступление против личности, либо против собственности (небольшой и средней тяжести) при условии возмещения ущерба.

Отметим, что одно из наиболее резонансных дел в Чувашии было рассмотрено в 2016 году в отношении бывшего главы администрации города Шумерля, который ранее выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах главы республики. Районный суд признал его виновным в превышении полномочий, оценив ущерб в 1,5 млн рублей. По данным регионального СУКС, в сентябре 2011 года в Шумерле он дал указание подчиненной сотруднице изготовить акт обследования частного жилого дома, согласно которому дом якобы непригоден для проживания и подлежит сносу, что не соответствовало действительности. В результате из бюджета республики было выделено 990 тыс. рублей. Кроме того, следствием было установлено, что в сентябре 2011 года злоумышленник предоставил в собственность местной предпринимательнице земельный участок площадью около 1,8 тыс. кв. метров за 550 тысяч рублей, в то время как его рыночная стоимость превышала 1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ущерб, нанесённый федеральному и местному бюджетам, был оценен в 1,5 млн рублей. В июне 2016 года приговором районного суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В соответствии с актом об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне он освобожден от назначенного наказания, что является нереабилитирующим основанием. Судом также удовлетворен гражданский иск Шумерлинского межрайпрокурора о взыскании 1,53 млн рублей.