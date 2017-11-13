На Украине предложили «декоммунизировать» 8 марта

Киев, , 10:00 — REGNUM Не считать 8 марта выходным днем предложил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает 12 ноября «Glavred.info».

По его словам, институт составил новый законопроект в рамках декоммунизации, который изменяет календарь государственных праздников. Закон, предложенный Вятровичем, отменяет выходной день 9 мая и переносит его на 8 мая, а выходной день 1 мая оставляет с заменой названия с Международного дня солидарности трудящихся на Праздник труда.

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Помимо этого, новый законопроект полностью отменяет выходной день 8 марта, заменяя его название с Международного женского дня на День борьбы за права женщин. По мнению главного сторонника бандеровцев Вятровича, этот шаг позволит Украине «прекратить жить синхронно с государством-агрессором», то есть с Россией.

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Директор Украинского института национальной памяти добавил, что пока закон рассматривается в правительстве Украины.

Напомним, первый женский митинг 8 марта состоялся в 1908 году в США. В 1910 году немецкой коммунисткой Кларой Цеткин было предложено учредить 8 марта как Международный женский день.

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