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В Приморье сняли введённый из-за лесных пожаров режим ЧС

Общество

За год в регионе произошло свыше 600 возгораний

В Приморье сняли введённый из-за лесных пожаров режим ЧС
skeeze
Лесные пожары

Дальнегорск, Приморский край, 13 ноября 2017, 08:52 — REGNUM  Муниципальный режим чрезвычайной ситуации после стабилизации пожароопасной обстановки в понедельник 13 ноября снят на территории Дальнегорского городского округа в Приморье. На данный момент в регионе потушены все возгорания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального департамента гражданской защиты, муниципальный режим ЧС по-прежнему действует в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и Лазовском районах. Кроме того, не отменён и особый противопожарный режим, который был введён по всему Приморью 12 октября.

«С начала года оштрафовано более 1 тыс. человек, сумма штрафов составила почти 2 млн рублей. Кроме того, возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений», — добавили в профильном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год на территории субъекта возникло 618 природных пожаров, чаще всего очаги регистрировались в Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском и Лазоавском районах, а также в Дальнегорском ГО.

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Лесные пожары-2017

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