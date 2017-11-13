Ложный террор, учебник для битья, громкие приговоры: Прикамье за неделю

Пермь, , 08:25 — REGNUM В Пермском крае в течение недели (6−12 ноября) большой резонанс вызвали массовая эвакуация из ряда торговых центров краевой столицы из-за угрозы взрывов; а также судебные приговоры в отношении застройщика трёх домов в Лысьве и в отношении фигурантов уголовного дела по обрушению подъезда дома в Перми. Кроме того, обсуждаемым стал случай о рукоприкладстве со стороны педагога, который использовал для битья учебник «По основам духовно-нравственных культур». Также СМИ активно сообщали о выселении приюта для кошек. Об этих происшествиях — в обзоре ИА REGNUM.

Террористическая угроза

Пермь 9 ноября накрыла вторая волна телефонного терроризма. Из крупных торгово-развлекательных центров экстренно эвакуировали людей. Во второй половине дня посетителям пришлось отказаться от покупок и развлечений. Соцсети оперативно отреагировали на происшествие. Пользователи сообщали о возникших в городе автомобильных пробках на дорогах из-за принятых антитеррористических мер. Проверки торговых комплексов проводились до 20:00 местного времени (18:00 мск). Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено.

Стоит отметить, что первая волна ложных звонков о минировании по Перми прокатилась в сентябре. Эвакуировали людей из общественных, торговых, административных объектов. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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Воспитательный удар

В Прикамье в центре скандала оказался педагог, который ударил пятиклассника учебником по духовно-нравственной культуре. Тревожный сигнал о нетрадиционном методе воспитания со стороны учительницы поступил в онлайн-приёмную уполномоченного по правам человека Пермского края. По словам заявителя, инцидент произошёл в посёлке Суксунского района. Теперь проверкой факта займётся минобр региона и прокуратура.

Стоит отметить, что в 2016 году учитель начальных классов в качестве метода воспитания использовал дневник и указку. Удары дневником по голове и удары по рукам школьника суд оценил в 12 тыс. рублей штрафа. Первоклассник сменил место учёбы. А педагог за агрессивное поведение была уволена.

Выселение кошек

В Перми приют для кошек до конца января 2018 года должен покинуть арендуемое сейчас помещение. Такое условие поставил арендодатель. В приюте признались, что испытывают острый дефицит финансов на аренду помещений. Тем не менее, волонтёры объявили сбор средств на покупку нового помещения. Зоозащитники посчитали целесообразным вложение средств в собственное помещение, а не в аренду, учитывая имеющийся опыт. При вложении денег и сил в ремонт и оборудование для приюта в арендованном помещении остаётся риск выселения.

На покупку необходимо примерно 2,2 млн рублей. Планируется, что площадь будет больше, появится возможность содержать не 50 кошек, а в четыре раза больше. Но смогут ли зоозащитники найти такое количество сторонников, чтобы собрать в срок необходимую сумму — это большой вопрос.

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Резонансные приговоры

В Перми на неделе в судах вынесено два приговоры по громким уголовным делам. Виновные в обрушении дома получили лишь условное наказание. Напомним, утром 11 июля 2015 года обрушился подъезд в дом доме по ул. Куйбышева в краевой столице. В результате происшествия погибло два человека. Ещё двое пермяков получили травмы различной степени тяжести.

Бывшие генеральный и исполнительный директоры управляющей компании ООО «УК «Моторостроитель» признаны виновными по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», а мастер подрядной организации ООО «Моторостроитель-ПЛЮС» — по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, двум лицам».

Экс-директор ООО «Управляющая компания «Моторостроитель» приговорён к пяти голам словно, бывший исполнительный директор этой же компании — к четырём годам также условно, а мастер к двум годам условно. Всем трём фигурантам запрещено заниматься профессиональной деятельностью в сфере ЖКХ в течение двух лет. Суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального и материального вреда на общую сумму более 18 млн рублей, между тем иски предъявлялись на гораздо большую сумму — более 44 млн рублей.

Напомним, что жители дома неоднократно жаловались на трещины в здании, однако они долгое время игнорировались. В 2014 году в одной из квартир были установлены маячки, однако контроль за развитием трещин не осуществлялся.

В суде отметили, что подъезд пятиэтажного дома рухнул из-за ряда причин: грубых нарушений реконструкция подвала и офисов, постоянной вибрация от транспорта, нарушенной при строительстве здания технологии кладки. Но если бы работники управляющей компании вовремя приняли меры, трагедии можно было бы избежать.

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Ещё одним резонансным приговором стало решение суда в отношении директора ООО «Росстрой». Лысьвенский городской суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. Между тем, руководителю инкриминировалось тяжкое преступление — выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», суд переквалифицировал действия подрядчика на преступление небольшой тяжести со сроком привлечения к ответственности два года.

Организация выступала подрядчиком при строительстве трёх жилых домов в рамках федеральной целевой программы. При том, что дома были построены с нарушением технологических требовании и весь объём по проекту не был выполнен, объекты всё же ввели в эксплуатацию. Стоит отметить, что под уголовным преследованием находится экс-глава Лысьвы. Он обвиняется в превышении полномочий за то, что завизировал разрешение на ввод в строй домов.

Зашкаливающий радиационный фон

В Пермь прибыли специалисты из Екатеринбурга, которые занимаются обследованием радиационного пятна. Зона повышенной радиации выявлена на пустыре возле православного храма и Егошихинского кладбища. Допустимая норма радиации здесь превышена в 100 раз. В МЧС граждан успокоили заявлением, что угрозы населению нет. Зона огорожена, а расстояние до ближайших жилых домов составляет 200 метров.

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