Останки погибших на Сахалине и Курилах 18 японских солдат вернут на родину

Южно-Сахалинск, , 08:11 — REGNUM Россия передаст Японии останки 18 солдат, которые погибли на Сахалине и Курилах в 1945 году в боях с Красной армией. Они были обнаружены поисковиками фондов «Пионер» и «Поисковое движение России», сообщает ИА REGNUM.

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Ведущий советник отдела по развитию сотрудничества с Японии минэкономразвития Сахалинской области Оксана Римская-Корсакова уточнила ТАСС, что представители министерства здравоохранения Японии приедут на полуостров 14 ноября и пробудут здесь до 21 ноября.

Останки планируемых к передаче 18 японских солдат были обнаружены в 2016 и 2017 годах. Часть погибших в боях с Красной армией японских солдат была найдена поисковиками «Поионера» в Смирныховском районе, остальные — представителями «Поискового движения России» на острове Шумшу.

Как сообщало ИА REGNUM, первая бизнес-миссия из Японии прибыла на Сахалин в конце июня 2017 года. В неё вошли 69 представителей 32 организаций. Вторая бизнес-миссия прибыла на Кунашир 27 октября.