55 часов без воды: мэр Улан-Удэ рассказал горожанам, почему они страдали

Улан-Удэ, , 07:16 — REGNUM На устранение аварии на коллекторе, из-за которой без воды остались около 100 тысяч жителей Улан-Удэ, понадобилось 55 часов 10 минут. Такую информацию озвучил мэр Улан-Удэ Александр Голков на планерном совещании главы Бурятии 13 ноября.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, авария произошла на коллекторе протяженностью 3276 метров, введенном в эксплуатацию в 1969 году. С октября 2015 года он находится в эксплуатации МУП «Водоканал» в соответствии с договором аренды. Вода из кранов исчезла вечером 9 ноября.

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«В результате естественного износа трубопровода в 17:30 часов 9 ноября произошло обрушение свода канализационного коллектора диаметром 900 мм. Предложенный на начальном этапе вариант локальной герметизации поврежденного участка не смог быть реализован в связи с тем, что произошёл размыв котлована сточными водами и заиливание участка трубы протяженностью около 40 метров. Это привело к подпору сточных вод в месте разрушения трубы и явилось основной причиной, повлиявшей на длительность устранения аварийной ситуации», — рассказал Голков.

Он указал на возникшие сложности: расчистка внутри коллектора осуществлялась вручную через камеру, расположенную по течению сточных вод. Её мог выполнять только один человек.

«Основной причиной длительного проведения аварийных работ стало то, что перекрытие створа трубы обрушившимся бетоном и дальнейшее заиливание привело к подпору сточных вод. Несмотря на первоначальные меры по снижению напора сточных вод, локальная герметизация разрушенного свода в первый день не получилась. Было принято решение по строительству обводного участка в 66 метров», — резюмировал мэр.

Запуск холодного водоснабжения в Октябрьском районе Улан-Удэ начался 11 ноября в 20:40 по местному времени, утверждают в республиканском правительстве. Уже 12 ноября в 00:40 было завершено подключение горожан к холодному водоснабжению. Полностью водоснабжение в Улан-Удэ восстановили к 9 часам утра 12 ноября.

Между тем этот «почти апокалипсис» горожане обсуждают в соцсетях. Улан-удэнцы переживают, что из-за износа сетей в городе может произойти ещё не одна авария.

«Завтра ещё может где-нибудь рвануть», — предполагает подписчик группы «Родная Бурятия».

«Разве это халатность? Оставлять целый город на произвол судьбы годами… Это ж не сейчас проблема появилась. Она была и никуда не исчезла. Я не удивлюсь, что в самые морозы такая ситуация произойдет в других местах… Халатность…» — рассуждает подписчица паблика «Бурятия Life».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, из-за крупной коммунальной аварии без воды остались около 100 тысяч жителей Улан-Удэ. Под ограничения попали 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и частных жилых домов, 44 социальных объекта (14 детских садов, 14 школ, 10 медицинских учреждений, шесть учреждений с круглосуточным проживанием).

По информации республиканского правительства, был организован круглосуточный подвоз воды населению и социальным учреждениям. Для этого привлекалась дополнительная техника Минобороны РФ, индивидуальных предпринимателей и волонтёров. Всего для раздачи воды населению задействовали 36 единиц техники.

По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова 16 ноября состоится совещание с участием представителей МУП «Водоканал», на котором обсудят вопросы дальнейшей работы предприятия.

Напомним, в связи с крупной коммунальной аварией в Улан-Удэ было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность»).

По данным Следственного комитета РФ, причиной произошедшей аварии стала ветхость разрушенного участка канализационного коллектора «и, как следствие, непринятие мер по его своевременному ремонту». В МУП «Водоканал» в связи с этим прошли обыски.

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