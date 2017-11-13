На Сахалине после циклона остаются обесточены два села

Южно-Сахалинск, , 06:30 — REGNUM На Сахалине продолжают ликвидировать последствия циклона, который 12 ноября обесточил более 20 населённых пунктов. По-прежнему без света остаются сёла Взморье и Новоселово, а также частично Южно-Сахалинск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам замначальника областного МЧС РФ Вячеслава Мурнаева, 13 ноября без ограничений работают аэропорт Южно-Сахалинска и железная дорога, объекты жизнеобеспечения Сахалина тоже работают в штатном режиме.

Без света всё ещё остаются сёла Взморье и Новоселово, частично нарушено электроснабжение в районе проспекта Мира, улиц Украинской и Больничной, а также пересечения Холмского шоссе и улицы Керамической в Южно-Сахалинске. Кроме того, есть ряд обесточенных домов во Владимировке.

На ликвидацию последствий циклона брошены 29 бригад «Сахалинэнерго» и 40 единиц техники.

«Наиболее сложная ситуация обстоит с линией электропередачи, ведущей к Взморью. Здесь предстоит установить 7 опор и натянуть провода», — добавили в МЧС.

Все работы энергетики планируют завершить вечером 13 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине после циклона, обрушившегося ночью 2 сентября, были обесточены шесть сёл. В четырёх пунктах электроснабжение было нарушено частично.