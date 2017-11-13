Новый прокурор назначен во Владивостоке

Владивосток, , 05:42 — REGNUM Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил на должность прокурора города Владивостока старшего советника юстиции Сергея Лубенца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приказ о назначении генпрокурор подписал 10 ноября. До этого Сергей Лубенец работал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края. Службу в органах прокуратуры Лубенец начал в 1994 году. В 2004—2005 годах работал в прокуратуре Чеченской Республики в городе Грозный.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин указом от 9 марта уволил руководителя СУ СКР по Приморскому краю Сергея Бобровничего. Новый главный следователь Приморья был назначен 11 сентября, им стал Сергей Грызыхин.