Туристу в Якутске не очень рады? — сервис слабый, хороших продуктов нет

Якутск, , 05:40 — REGNUM Якутск набором своих недостатков похож на остальные города России — неудобный, с грязными дворами, плохими дорогами, обилием рекламы. К такому выводу пришёл впервые посетивший столицу Якутии блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Что касается самого города, то хорошего, конечно, мало», — констатировал он, помимо прочих недостатков назвав также проблему несвоевременного вывоза мусора, плохую архитектуру и неудобную планировку города. К приезду гостей столица республики не готова, считает блогер.

«Туристу здесь пока ещё не очень рады. Таксисты в аэропорту пытаются развести. Сервис очень слабый. Хороших продуктов нет: далеко и дорого возить. Музеи устарели и сегодня вряд ли могут быть интересны избалованному туристу. Местная кухня очень необычная, но специально второй раз не пойду. Но это на мой вкус», — поделился впечатлениями от посещения Якутска Илья Варламов.

Тем не менее он отметил, что в плане экзотики Якутск будет поинтереснее далёких островов, затерянных африканских племён и джунглей Амазонки.

«Ну где ты ещё поешь сырую жеребятину и подаришь девушке букет из замороженных щук? — отметил блогер. — А ещё в Якутске очень много молодёжи, и все очень позитивные. Не чувствуется обычной для многих наших городов безысходности».

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема нехватки гостиниц и низкий уровень сервиса в числе тормозящих развитие туризма республики факторов назывались уже неоднократно. К ним также добавляли отсутствие инфраструктуры и дороговизну авиабилетов. При этом омбудсмен по туризму при общественной палате республики Андрей Хорошев уверен, что Якутия — не тот регион, где стоит гнаться за количеством: туризм здесь эксклюзивный и для меньшинства, а туры из-за цены авиабилетов и проблем с инфраструктурой — дорогие.